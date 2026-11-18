Comment regarder Vasco da Gama - Internacional avec un VPN

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Présentation du match

Serie A - Journée 35 19 nov. 2026 - 17:30

Vasco da Gama reçoit Internacional pour un match de Serie A qui revêt une réelle importance pour les deux clubs à ce stade du championnat brésilien.

L’équipe de Pedro Emanuel occupe la 11e place du classement et cherchera à poursuivre sur sa lancée après deux victoires consécutives en Serie A contre Chapecoense AF et Athletico Paranaense. Le poids des éliminations en coupe et d’une lourde défaite face à Flamengo se fait encore sentir, mais des signes de stabilité réapparaissent à São Januário.

Internacional arrive à la 16e place et ne peut pas se permettre de se laisser distancer davantage. Les joueurs d’Eduardo Baptista ont remporté deux de leurs cinq derniers matches de Serie A, mais les défaites contre Fluminense et Mirassol les obligent à rester sur leurs gardes.

Les confrontations entre ces deux clubs ont souvent été imprévisibles et riches en buts, ce qui ajoute une part d’incertitude à une soirée qui pourrait être tendue pour les supporters des deux camps.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de Serie A en direct.

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