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Un doublé contre la Fiorentina et un 11e but en championnat pour le prodige de l'équipe de Juric. L'Inter reste attentif.

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Gustavo Varela fait le show sous les yeux de l'Inter. Ce soir, le directeur sportif Dario Baccin était au Brianteo pour assister à Monza-Fiorentina et l'attaquant portugais a volé la vedette en menant son équipe à une victoire 3-0 : deux buts, dont un d'une talonnade magistrale, une nouvelle prestation de haut vol et un 11e but en championnat. Pour sa première saison en Serie A, il est le deuxième meilleur buteur, derrière le seul Donyell Malen.

DES CHIFFRES RECORD : 11 buts en 12 apparitions en Serie A, un total qui passe à 13 en 12 matches en comptant également la Coppa Italia : l'impact en Italie est retentissant pour l'attaquant portugais né en 2005, d'origine cap-verdienne. Il est arrivé cet été de Benfica, où il a effectué toute sa formation, avec entre-temps un prêt à Gil Vicente, également au Portugal. Il vaut déjà 40 millions d'euros, après être devenu le troisième joueur à atteindre les dix buts lors de ses 11 premières apparitions en Serie A au cours des 50 dernières années, après Vincenzo Montella en 1997 et Diego Milito en 2008.

COMBIEN COÛTE-T-IL ? Ivan Juric l'a répété : « Si on nous apporte 50 millions en janvier et qu'on reconstruit l'équipe, ça me va. » Monza a annoncé le recrutement définitif de Varela le 27 juillet 2026 pour 3,5 millions d'euros. L'attaquant a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2030 : six mois plus tard, il vaut déjà dix fois plus. Varela est avant tout un avant-centre, mais il peut aussi jouer aux côtés d'un autre attaquant.

QUI LE VEUT ? Plusieurs clubs de Serie A ne sont pas restés insensibles à ses performances. C'est justement contre l'Inter qu'il a fait ses débuts et inscrit son premier but en Serie A, en véritable buteur. Le club milanais l'observe régulièrement et ce n'est pas la première fois que Baccin se rend au stade de Monza pour le superviser. Le Milan AC l'avait lui aussi inscrit parmi ses pistes pour janvier, le considérant comme une doublure crédible de Goncalo Ramos, son compatriote, tout comme Amorim d'ailleurs. Une chose est sûre : s'il continue sur cette lancée, Varela ne restera pas longtemps à Monza, peut-être à peine plus d'un mois.