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Un doublé contre la Fiorentina et un onzième but en championnat pour le prodige de l'équipe de Juric. L'Inter reste attentif.

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Gustavo Varela fait le show sous les yeux de l'Inter. Ce soir, le directeur sportif Dario Baccin était au Brianteo pour assister à Monza-Fiorentina et l'attaquant portugais a volé la vedette, menant son équipe à une victoire 3-0 : deux buts, dont un d'une talonnade magistrale, une nouvelle prestation mémorable et un onzième but en championnat. Pour sa première saison en Serie A, il est le deuxième meilleur buteur, derrière le seul Donyell Malen.

DES CHIFFRES RECORDS : 11 buts en 12 apparitions en Serie A, et même 13 en 12 matches en comptant la Coppa Italia : l'impact en Italie de l'attaquant portugais né en 2005, d'origine cap-verdienne, est retentissant. Il est arrivé cet été en provenance du Benfica, où il a effectué toute sa formation, avec entre-temps un prêt au Gil Vicente, également au Portugal. Il vaut déjà 40 millions d'euros, après être devenu le troisième joueur à atteindre la barre des dix buts lors de ses 11 premières apparitions en Serie A au cours des 50 dernières années, après Vincenzo Montella en 1997 et Diego Milito en 2008.

COMBIEN COÛTE-T-IL ? Ivan Juric l'a répété : « Si on nous apporte 50 millions en janvier et qu'on refait l'équipe, ça peut me convenir. » Le Monza a annoncé le recrutement définitif de Varela le 27 juillet 2026 pour 3,5 millions d'euros. L'attaquant a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2030 : six mois plus tard, il vaut déjà dix fois plus. Varela est avant tout un avant-centre, mais il peut aussi jouer aux côtés d'un autre attaquant.

QUI LE VEUT ? Plusieurs clubs de Serie A ne sont pas restés insensibles à ses performances. C'est justement contre l'Inter qu'il a fait ses débuts et marqué son premier but en Serie A, en véritable buteur. L'Inter l'observe régulièrement et ce n'est pas la première fois que Baccin se rend au stade de Monza pour le superviser. Le Milan l'avait lui aussi inscrit sur sa liste de recrues possibles pour janvier, le considérant comme une bonne doublure pour Goncalo Ramos, son compatriote, comme Amorim d'ailleurs. Une chose est sûre : s'il continue sur cette lancée, Varela ne restera pas longtemps à Monza. Peut-être à peine plus d'un mois.