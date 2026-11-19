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Paolo Vanoli se confie. L'entraîneur de la Fiorentina, dans un entretien qui sera publié demain par Cronache di Spogliatoio et dont un extrait a été dévoilé aujourd'hui, revient sur les derniers mois, entre son départ de la Fiorentina en juin dernier et son retour sur le banc après le limogeage de Grosso. Voici ses propos : « Cet été, ma femme m'a dit : “Tu as passé un été comme si tu devais mourir le lendemain.” Voilà, vous avez compris comment j'ai passé l'été », raconte Vanoli à propos de sa période loin de Florence.

Il poursuit au sujet de son départ de la Fiorentina après la saison dernière : « Je ne le cache pas, j'ai été très déçu de ne pas pouvoir poursuivre quelque chose que j'avais mérité sur le terrain. Mais en même temps, j'ai toujours dit que lorsque les dirigeants changent et que de nouvelles personnes arrivent, le club fait forcément ses choix. Je me sentais donc mal parce que je pensais à ce que j'aurais pu faire, mais je l'ai accepté. Ce furent des vacances forcées, passées tant bien que mal... Heureusement, j'avais à mes côtés une bande de fous qui m'a aidé à passer le temps (rires, ndlr). Et j'ai toujours réfléchi à ce qui pourrait se passer pendant le mercato. »

Vanoli revient ensuite sur les jours qui ont entouré son retour, en septembre : « Cela a vraiment été une surprise inattendue, mais j'étais extrêmement enthousiaste à l'idée de revenir pour faire quelque chose de beau. Je ne suis pas revenu ici pour dire : “J'avais raison.” Cela ne m'intéresse pas du tout. Je suis revenu parce que je crois en ce nouveau projet que la propriété et le directeur sont en train de construire. Et je me suis promis de profiter davantage de Florence, car l'an dernier, je résidais ici, au Viola Park, pour atteindre l'objectif. Maintenant, je veux profiter davantage de la ville. Elle est magnifique et ses supporters sont passionnés jusqu'à l'obsession, mais ils te poussent toujours à aller plus loin. J'aimerais offrir aux supporters une nouvelle joie après celle que je leur ai donnée comme joueur, ou poser les bases, comme pour dire : “Voilà des fondations sur lesquelles bâtir une grande Fiorentina à l'avenir.” »

Enfin : « Je suis allé à la première de Pieraccioni. Vivre la ville, c'est aussi cela. L'autre jour, je suis allé voir le film de Bove au cinéma. C'était émouvant. Je croise parfois des supporters et ils sont toujours amusants. Ils me rappellent aussi mes changements (rires, ndlr). »