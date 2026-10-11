Bram van Polen s’enthousiasme dans Goedemorgen Eredivisie pour Luciano Valente. Le consultant estime que le milieu de terrain, qui peut aussi jouer en attaque, est actuellement le joueur le plus important de l’équipe de Giovanni van Bronckhorst.

« Chaque fois que Feyenoord attaque, j’espère qu’ils vont donner le ballon à Valente. Vraiment, s’il vous plaît. Ce gars délivre de si belles passes, et tout semble si facile. Cela permet souvent à l’équipe de se sortir d’une certaine pression. Je prends tellement de plaisir à le regarder », s’enthousiasme Van Polen à propos du joueur de Feyenoord.

Van Polen montre ensuite les meilleures actions de Valente lors du choc remporté 2-0 contre l’AZ. « C’est peut-être la passe du week-end. Vous pouvez me réveiller pour voir ça. On ne voit pas de telles passes en équipe des Pays-Bas. »

L’ancien défenseur établit une comparaison avec Joey Veerman, de retour en sélection des Pays-Bas. « Lui aussi peut faire ce genre de passes, mais Veerman les joue souvent dans les airs. Là, c’est au sol, plein axe. J’adore ça. »

Van Polen constate que Valente est plus performant au poste d’ailier gauche. « Il s’épanouit avec cette liberté. Valente sait exactement comment en profiter et où se placer au bon moment. Sa façon d’occuper ce rôle rend le jeu de Feyenoord très dynamique. Ce qu’il apporte depuis le côté gauche est un véritable atout. »

Prochains matchs FEY Ligue des Champions 12:45 COM

Valente a disputé 90 minutes au poste d’ailier gauche contre l’AZ, sans marquer. Feyenoord s’est néanmoins imposé 2-0 et les Rotterdamois occupent la tête du classement.