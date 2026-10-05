Van Persie ne dit rien sur Feyenoord lors de sa première interview depuis son licenciement

Robin van Persie évoque dans un long entretien accordé à Flashscore, entre autres, son passé de joueur et le métier d’entraîneur. Fait remarquable, l’ancien attaquant ne parle pas de son licenciement de Feyenoord l’été dernier.

Van Persie répond d’abord à la question de savoir quelles philosophies du football peuvent le passionner. « Dans le football, des approches très diverses me fascinent. En tant que joueur, j’avais une vision surtout fondée sur certains principes, tandis que mon expérience d’entraîneur m’a appris à voir le jeu dans une perspective plus large. Aujourd’hui, je peux autant apprécier une équipe qui frappe à une vitesse folle en transition qu’une formation capable de dominer un match par la possession et la construction. »

L’entraîneur sans club se voit ensuite rappeler qu’il a un jour déclaré que « le football est un art ». Dans ce cadre, Van Persie cite les plus beaux buts de sa carrière. « Bien sûr, le but contre l’Espagne, de la tête. Et au niveau des clubs, les volées contre Charlton Athletic avec Arsenal et Aston Villa avec Manchester United. » La volée contre Aston Villa a d’ailleurs eu lieu lors du match du titre de Manchester United à Old Trafford en 2013.

Van Persie ajoute immédiatement : « Mais pour moi, ce ne sont pas tant ces moments-là qui sont les plus importants. Il s’agit davantage des moments qui les précèdent, car tout le monde voit ce qui se passe sur le terrain. La plupart des gens ne voient que les beaux moments, mais pour moi, c’est surtout le travail acharné, les efforts, ce que l’on fait quand personne ne regarde, qui compte. Et cela est plus important à mes yeux qu’un but en particulier. »

L’ancien joueur vedette d’Arsenal et de Manchester United a croisé bon nombre de défenseurs de très haut niveau durant ses années en Premier League. Face à quatre d’entre eux, le Rotterdammois a presque toujours eu du mal. « John Terry, Thiago Silva, Rio Ferdinand et Nemanja Vidic étaient les joueurs contre lesquels j’ai eu le plus de difficultés. »

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Van Persie connaît aussi le revers de la médaille dans la vie d’un footballeur professionnel. Il a souffert de blessures à plusieurs reprises, mais a toujours réussi à revenir. « Pour traverser certaines périodes, il faut de la force, de la patience et surtout la capacité de se relever sans abandonner. J’accorde beaucoup de valeur à ces moments, encore plus qu’aux titres que j’ai gagnés, et au souvenir des personnes qui étaient là. »

« J’apprécie énormément cela, car il est facile d’avoir des gens autour de soi quand on est au sommet de ses capacités et que tout va bien. Tout le monde est alors plus ou moins heureux pour vous. Mais qui est là quand vous traversez des moments difficiles ? Qui reste fidèle à ce moment-là ? », s’interroge Van Persie à voix haute.