Van Hanegem tire un bilan sans appel sur l’Ajax après avoir manqué la 4e place

Willem van Hanegem considère Anthony Correia (Telstar), futur entraîneur du FC Utrecht, comme le meilleur coach de la saison écoulée. « De Kromme » se montre par ailleurs très critique à l’égard de l’Ajax et de certaines déclarations de l’entraîneur Oscar García.

« L’Ajax donne toujours la même impression qu’en début de saison », soupire Van Hanegem dans sa chronique de lundi dans l’Algemeen Dagblad. « Je verrai bien ce que donnera l’Ajax jeudi à Volendam contre le FC Groningen. »

L’ancien milieu de terrain et entraîneur fait référence aux barrages pour une place en Coupe d’Europe, lors desquels l’Ajax recevra le FC Groningen au Kras Stadion de Volendam. « Ce n’est pas que je sois particulièrement impressionné par le FC Groningen, pas du tout. Mais l’Ajax ne domine tout simplement pas ses adversaires. »

Une analyse sévère que l’entraîneur de l’Ajax n’a pas encore partagée, selon Van Hanegem. « Dans les interviews précédant la dernière journée de championnat, il a donné l’impression que tout s’était plutôt bien passé sous sa direction et il a déjà prédit que l’Ajax serait champion. »

L’ancien milieu de terrain et entraîneur ne croit pas à un renversement de situation permettant à l’Ajax, actuel cinquième, de détrôner le PSV. Il estime toutefois que « se qualifier pour la Ligue Europa Conférence serait déjà positif. Pour remonter au classement UEFA, nous avons besoin de points, et l’Ajax doit normalement gagner plus de matchs qu’il n’en perdra dans cette compétition, ce qui profiterait à tout le football néerlandais. »

Enfin, la déclaration de l’entraîneur espagnol affirmant qu’Ajax sera champion la saison prochaine agace Van Hanegem : « Cela signifierait sans doute qu’il ne sera plus là l’an prochain. Sinon, on ne dit pas ça, car les joueurs vous le rappelleront match après match si les résultats ne suivent pas. »

Selon ESPN, García demeure candidat au poste d’entraîneur de l’Ajax pour la saison prochaine. Le directeur technique Jordi Cruijff explore plusieurs pistes, dont celle menant à l’entraîneur de Gérone, Míchel.