Virgil van Dijk, le défenseur de Liverpool, a salué les nouvelles recrues Jeremy Jacquet et Ronald Araujo, après leur prestation remarquée face à Côme, mais il a souligné que la construction d'un partenariat solide en charnière centrale nécessite un certain temps.

Jacquet et Araujo ont chacun disputé 45 minutes lors du dernier match amical de préparation de Liverpool pour la saison, qui s'est tenu dimanche après-midi, et Jacquet a réussi à inscrire le deuxième but de son équipe lors de la victoire 2-0.

Jacquet a particulièrement attiré l'attention face à l'équipe de Cesc Fàbregas, à l'occasion de sa première apparition depuis sa luxation de l'épaule avec Rennes en février, avant qu'Araujo, qui a rejoint Liverpool en prêt d'une saison en provenance de Barcelone la semaine dernière, ne le remplace au début de la seconde période.

Van Dijk a déclaré après le match, dans des propos accordés à la chaîne « ESPN » : « Je pense que Jacquet a livré une bonne performance, tout comme Ronald. C'est un début, et un bon début, donc nous espérons qu'il continuera sur cette voie. On construit les relations en disputant des matches. Je ne dirais pas que c'est la seule manière, mais les matches sont totalement différents des entraînements. »

Il a ajouté : « L'anglais de Jacquet, je dirais qu'il est un peu meilleur que celui de Ronald, mais au bout du compte nous sommes tous de très bons footballeurs. Nous pouvons voir et ressentir certaines situations concernant la manière de défendre dans certaines circonstances. »

Il a poursuivi : « Mais il est évident que vous avez besoin de créer un lien entre vous, et cela prend un certain temps. À mon avis, c'est tout à fait normal, mais nous espérons pouvoir y parvenir le plus rapidement possible. »

Van Dijk a complété : « Comme je l'ai dit, je pense que Jacquet a livré une bonne performance. Je pense qu'il est sorti du match en ressentant une certaine fatigue, mais c'est tout à fait normal lorsque l'on dispute ses 45 premières minutes après une longue période d'absence. Maintenant, c'est à lui de récupérer. Nous reviendrons sur le terrain demain matin, puis nous commencerons à travailler en vue d'affronter Newcastle. St James' Park sera toujours un lieu difficile. »

Le capitaine de Liverpool a enchaîné : « Ce que je constate, c'est qu'il n'existe aucune équipe dans le football mondial capable de jouer à pleine intensité pendant 90 minutes. Il est évident qu'à un moment donné, il y aura certains instants où des joueurs, ou nous tous, atteindrons un stade où nous ressentirons une certaine fatigue. C'est alors que nous devons nous assurer de rester compacts et de trouver le bon moment pour presser à nouveau. Je pense que nous l'avons fait bien mieux que lors du dernier match. »

Il a détaillé : « Il est évident que tout le monde est enthousiaste à l'idée d'aller presser et de maintenir l'intensité du jeu, mais le football est un sport collectif, et nous avons besoin de tout le monde ensemble pour pouvoir le faire. Et cela se produit par phases au cours du match. »

Il a continué : « Mais si vous le faites au bon moment et à l'instant opportun, vous n'aurez pas besoin de courir autant que nous le faisons parfois. Cela signifie qu'à certains moments, lorsqu'il y a une touche ou un coup franc, il faut peut-être l'exécuter plus rapidement afin de garder le ballon un peu plus longtemps. Mais c'est un processus continu et nous y travaillons. »

Il a conclu : « Face à Côme, il y a eu une nette amélioration de mon point de vue. Il est évident que lorsque vous jouez les deux matches précédents, que vous menez 2-0 puis que vous gâchez votre avance, je pense que c'est une chose qui ne peut plus se reproduire. Je suis heureux que nous ayons livré une bien meilleure performance sur cet aspect. »