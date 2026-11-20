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Virgil van Dijk suscite un vif intérêt de l’AC Milan, selon SportItalia. Le défenseur semble en passe de quitter Liverpool libre l’été prochain.

Le contrat de Van Dijk à Anfield arrive à expiration. Le capitaine négocie bien une prolongation, mais les deux parties ne parviennent pas, pour l’instant, à s’entendre.

Van Dijk aura 36 ans l’été prochain. Il souhaite prolonger de deux ans avec le club, tandis que Liverpool ne veut lui proposer qu’une année supplémentaire.

La durée du nouveau contrat constitue donc, à ce stade, un sérieux point de blocage. L’AC Milan voudrait profiter de la situation pour recruter Van Dijk.

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La signature de Van Dijk doit être le premier grand coup de l’investisseur Gerry Cardinale. Fondateur de la société d’investissement RedBird Capital Partners, l’entrepreneur américain est propriétaire de l’AC Milan et membre de son conseil d’administration.

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Il se concentre sur la croissance financière, les projets de stade et la stratégie commerciale du club, avec pour objectif de permettre à l’AC Milan de rivaliser à nouveau durablement au plus haut niveau.

Cardinale a fait de Van Dijk sa priorité absolue, mais les négociations entre le défenseur et son club, Liverpool, sont toujours en cours.

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Van Dijk a jusqu’ici disputé 389 matches avec les Reds. Il a inscrit 36 buts et délivré 16 passes décisives.

Le défenseur né à Breda a été deux fois champion d’Angleterre avec Liverpool et a remporté une fois la Ligue des champions