Van Dijk dépassé : Gabriel rivalise avec les attaquants depuis l'axe de la défense

Le Brésilien Gabriel Magalhães, défenseur d'Arsenal, a continué d'enrichir son compteur de buts en Premier League anglaise, ce samedi soir face à Everton, dans le cadre de la huitième journée de la compétition.

Arsenal a montré les crocs d'entrée face à Everton, puisque le défenseur Ezri Konsa a inscrit le premier but après seulement 7 minutes de jeu dans cette rencontre disputée à l'Emirates Stadium, avant que Gabriel Magalhães n'ajoute le deuxième but à la 68e minute.

Gabriel Magalhães est devenu le défenseur central le plus prolifique en Premier League depuis ses débuts dans la compétition en septembre 2020, selon une statistique publiée par le compte du réseau CBS Sports sur X.

Gabriel a marqué 21 buts en Premier League durant cette période, devançant le Néerlandais Virgil van Dijk, capitaine de Liverpool, qui en a inscrit 18, tandis que Michael Keane, défenseur d'Everton, occupe la troisième place avec 14 buts, selon les chiffres figurant dans cette même statistique.

Arsenal a profité du faux pas de Manchester City, battu 2-1 par Aston Villa aujourd'hui, pour revenir à sa hauteur au nombre de points (21) et continuer de mettre la pression sur l'équipe de l'entraîneur Enzo Maresca, leader à la différence de buts.