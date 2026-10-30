Virgil van Dijk, capitaine et défenseur de Liverpool, a fait l'éloge de la philosophie de l'entraîneur Andoni Iraola, dans un contexte d'amélioration des résultats de Liverpool ces derniers temps dans toutes les compétitions.

La philosophie d'entraînement d'Iraola, fondée sur l'acceptation du risque et de la récompense, commence à porter ses fruits à Liverpool, dans un climat de confiance grandissante des joueurs à adhérer pleinement au plan. La saison en cours a été marquée par la remise en place du style de pressing haut par le technicien basque, après la période d'Arne Slot axée sur la possession lente, ce qui a poussé de nombreux éléments de l'équipe à sortir de leur zone de confort et à assumer une plus grande responsabilité dans la prise de décision sur le terrain.

Cette philosophie se manifeste par les projections de van Dijk de 15 à 20 yards dans le camp adverse pour presser, ou par les mouvements de l'arrière droit Ronald Araujo vers la profondeur du terrain pour neutraliser les adversaires. Bien que ce style puisse laisser des espaces dans le dos et provoquer un certain « chaos », selon les mots de van Dijk, les fruits de ce changement ont commencé à apparaître clairement avec la qualification de l'équipe en Carabao Cup aux dépens de Chelsea aux tirs au but, signant ainsi sa cinquième victoire consécutive.

Avant le match tant attendu de dimanche face à Arsenal sur la pelouse d'Anfield, van Dijk a assuré que Liverpool ne traiterait pas le champion en titre d'une manière différente, expliquant la nature du défi tactique, selon les propos rapportés par le site ESPN : « Je pense que cette rencontre représente un défi face à n'importe quelle équipe. Car lorsque les équipes savent que nous voulons récupérer le ballon dans des zones hautes, elles essaient de vous attirer dans des espaces difficiles, et vous devez alors lire le jeu avec précision. Par exemple, Henderson redescendait pour attirer l'un d'entre nous et laisser un espace derrière lui, donc vous devez réfléchir vite : faut-il se projeter ou rester en place ? Tout est une question de lecture du match. »

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Van Dijk a ajouté, en insistant sur l'importance de la prise de risque dans l'antre de l'équipe : « Surtout ici, dans notre stade, vous devez d'abord vous projeter avec toute votre énergie et prendre des risques. Car si vous récupérez le ballon dans des zones avancées, vous sentez le public s'enflammer dans les tribunes, ce qui donne à l'équipe une énergie qui la soutient pendant les 90 minutes. Le pari repose désormais sur les duels d'homme à homme, et vous devez réfléchir à votre prochain geste : jouez-vous de façon directe en disputant le second ballon, ou tentez-vous de percer par le milieu ? C'est l'équation du risque et de la récompense que vous devez accepter. »

Le capitaine néerlandais a poursuivi en expliquant le rôle des joueurs dans la mise en œuvre de la vision du staff technique : « Vous devez être capable de vous adapter, et cela fait partie de notre travail. L'entraîneur peut certes établir le plan, mais nous, en tant que joueurs, assumons la responsabilité de l'exécution et de la lutte pour la victoire, bien sûr avec l'aide de l'entraîneur et du staff technique. Mais c'est nous, sur le rectangle vert, qui avons le plus grand impact. »

Bien que la direction de Liverpool ait fait appel à Iraola pour relancer le style de pressing haut et l'intensité de jeu, van Dijk a souligné que la situation actuelle ne constitue pas une copie du contre-pressing qui était appliqué à l'époque de Jürgen Klopp, en déclarant : « Je pense que c'est une ère différente et des temps différents. À l'époque de Jürgen, nous pressions en nous regroupant et en fermant un côté du terrain pour enfermer l'adversaire, mais le football a changé. Le modèle est totalement différent aujourd'hui, mais ce qui n'a pas changé, c'est le volume de course et la tentative de récupérer le ballon le plus vite possible. »

Van Dijk a conclu ses propos en évoquant l'équilibre requis sur le terrain : « Nous devons aussi être plus directs dans le jeu, ce qui nous aide une nouvelle fois à récupérer les ballons dans des zones avancées. Il faut trouver le bon équilibre, car je sens que nous sommes capables de faire circuler le ballon et de construire sous la pression, et en même temps nous pouvons jouer de façon directe, et dans notre stade, vous devez parfois y recourir. Vous devez essayer de créer ce chaos et de lutter sur les seconds ballons évidents, et c'est le concept que nous continuons à apprendre et à appliquer de façon grandissante. »