Van der Vaart lance une pique à son coéquipier : « Je trouve vraiment que c'est un gardien incroyable... »

Dans le podcast « Wes & Raf », Rafael van der Vaart a tenu des propos surprenants au sujet des gardiens de but. L'ancien milieu de terrain de l'Ajax et des Oranjes estime que les gardiens s'immiscent souvent de manière excessive dans les discussions sur le football.

« Je trouve que les gardiens parlent trop du jeu. On ne devient pas gardien pour rien », assène-t-il avec un sourire. L’analyste raconte même qu’Edwin van der Sar, ancien directeur de l’Ajax, lui envoyait parfois des messages pendant les émissions lorsqu’il commentait les performances des gardiens.

« Je pense que ça vient un peu de l’Ajax », réagit Sneijder. « Là-bas, on disait très souvent que les gardiens et les ailiers gauches étaient un peu les fous. »

Van der Vaart cite ensuite Ronald Waterreus : « Je trouvais que Waterreus était un gardien exceptionnel, mais quand il s’assoit à cette table, il s’en sort très bien ; il est vraiment lui-même, et reste typiquement un gardien. »

Il cite enfin Frank Rost, son ancien coéquipier au Hamburger SV, sans développer davantage.