Van der Meijde stupéfait par le choix de Míchel, entraîneur de l’Ajax

Andy van der Meijde s’agace des compositions d’équipe de Míchel Sánchez à l’Ajax. L’ancien attaquant trouve notamment incompréhensible que Davy Klaassen soit régulièrement utilisé comme faux ailier droit.

En raison des blessures touchant notamment Steven Berghuis, l’entraîneur espagnol a décidé de faire jouer Klaassen plus haut. Ce choix a porté ses fruits contre le FC Groningen (victoire 5-2), mais il a été moins concluant sur le terrain du FC Twente, estime Van der Meijde.

« Quand on met Klaassen à l’aile droite… Avec tout le respect que je lui dois, il a toujours été important, mais il ne faut pas le mettre ailier droit. Il faut le faire jouer au milieu, derrière l’attaquant ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas possible ! Défensivement, Klaassen n’y arrive plus », s’emporte le consultant dans Voetbaltijd, sur 1Twente.

Van der Meijde a également été surpris par la composition de l’Ajax face à Twente dimanche. « Deux jeunes défenseurs centraux comme ça (Bouwman et Janse, ndlr). Et Baas qui joue devant eux. »

« Lui non plus n’a pas beaucoup joué à ce poste, et c’est comme ça qu’on aborde un match contre un grand club comme le FC Twente. Moi, j’aurais titularisé Daley Blind », lance Van der Meijde, incrédule, à l’entraîneur de l’Ajax.

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Blind est entré en jeu dimanche dans les dernières minutes pour l’Ajax, qui défendait alors son avance de 2-1. Tout a finalement basculé dans les ultimes instants du temps additionnel : Lucas Rosa a tiré le maillot de Ramiz Zerrouki, offrant un penalty à Twente. Wout Weghorst l’a transformé pour porter le score à 2-2.

L’Ajax reprendra le championnat après la trêve internationale avec la réception de l’ADO Den Haag. Une semaine plus tard suivra le Klassieker, toujours chargé de rivalité, contre Feyenoord.