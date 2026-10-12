René van der Gijp a écouté avec étonnement les critiques de Dusan Tadic envers ses coéquipiers à NEC. Wim Kieft se montre lundi beaucoup plus indulgent envers l’attaquant au franc-parler dans KieftJansenEgmondGijp .

« C’est plus difficile quand on est entouré de joueurs moins bons. Je fais régulièrement des actions pour préparer le jeu, mais je ne reçois pas le ballon. Ou alors, on ne me le rend pas. Apparemment, mon cerveau fonctionne trop vite », a déclaré Tadic la semaine dernière dans une interview remarquée accordée à NU.nl.

« Chaque fois que j’entends Tadic parler, je vais voir sur Wikipédia. Et là, je me dis : FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax. Je ne vois pas le Real Madrid dans la liste. Je n’y vois pas non plus Arsenal ni la Juventus », ironise lundi Van der Gijp au sujet de l’attaquant de NEC, âgé de 37 ans.

« Il a vraiment une haute opinion de lui-même. Et, bien sûr, il n’a pas tort », déclare Kieft, qui comprend dans une certaine mesure que Tadic ne soit pas satisfait du niveau de l’effectif de l’entraîneur Dick Schreuder.

« L’Ajax est un plus grand club que NEC et possède de meilleurs joueurs. Je trouve que Tadic est un bon footballeur, mais est-ce une icône de l’Ajax ? », s’interroge Kieft. « Quand on parle d’icônes, on pense à l’équipe de 1995 et aux années 1970. »

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Van der Gijp enchaîne : « Des icônes, ce sont des gens comme Willy van der Kuijlen. Des gens comme toi, Wim. Tu as remporté la Coupe d’Europe des clubs champions. Des gens qui ont accompli quelque chose d’aussi grand. Mais devenir champion avec le PSV, ce n’est pas un exploit. »

« C’est un garçon très fier. Je ne pense pas que ce soit un mauvais garçon. Absolument pas, pas du tout », dit Kieft, qui refuse d’accabler complètement Tadic dans le podcast.