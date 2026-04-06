Van der Gijp prédit un avenir radieux : « Il est tellement doué ! C'est vraiment incroyable. »

Samedi, René van der Gijp a pris beaucoup de plaisir à regarder Manchester City dominer Liverpool en quarts de finale de la FA Cup et s'imposer 4-0. L'analyste originaire de Dordrecht est particulièrement impressionné par un jeune milieu de terrain de l'équipe de Pep Guardiola, qui peut également évoluer en défense.

Lundi, dans l'émission Vandaag Inside, Van der Gijp fait l'éloge de Nico O'Reilly. L'Anglais de 21 ans a joué contre Liverpool au poste d'arrière gauche et a neutralisé Mohamed Salah dans ce rôle. L'ailier égyptien a d'ailleurs été remplacé prématurément par Arne Slot.

« Il va devenir l'un des meilleurs joueurs du monde », prédit Van der Gijp après avoir vu ce match au sommet de la Coupe d'Angleterre. « Il mesure 1,94 mètre. Il est tellement bon ! C'est incroyable. »

Van der Gijp poursuit son analyse sur O'Reilly. « Il a joué arrière gauche contre Salah. Cette année, il a joué au centre de la défense gauche, arrière gauche, à tous les postes du milieu de terrain, ailier gauche et en attaque », souligne l'ancien attaquant pour mettre en avant la polyvalence de la star de Manchester City.

« Vraiment incroyable. Quel joueur ! », répète ensuite Van der Gijp, soulignant une nouvelle fois l'énorme admiration qu'il porte au coéquipier de Nathan Aké et Tijjani Reijnders.

O'Reilly est sous contrat avec Manchester City jusqu'à l'été 2030, un contrat signé l'année dernière. Sous les ordres de Guardiola, il a disputé 66 matchs jusqu'à présent, marquant treize buts et délivrant huit passes décisives.

Le talentueux défenseur et milieu de terrain a désormais également attiré l'attention de Thomas Tuchel. L'Allemand a jusqu'à présent donné trois occasions à O'Reilly de jouer en équipe nationale d'Angleterre. Tuchel dévoilera sa sélection définitive pour la Coupe du monde fin mai.