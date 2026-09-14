René van der Gijp pense que Sem Steijn aurait peut-être eu intérêt à quitter Feyenoord l’été dernier. Le milieu de terrain originaire de La Haye était le plus souvent titulaire la saison passée, mais depuis la trêve estivale, il est surtout remplaçant.

« C’est quand même quelque chose », analyse Van der Gijp lundi dans KieftJansenEgmondGijp. « Tu arrives, on te nomme capitaine. Et il y a encore l’équipe des Pays-Bas avec ça. Et ensuite, tu te retrouves sur le banc et tu es considéré comme pas assez bon. »

Selon Van der Gijp, une aventure à l’étranger aurait pu être la solution pour Steijn. « En réalité, il aurait mieux fait de partir cet été et d’aller jouer dans le ventre mou au Portugal ou en France. Là où tu peux jouer chaque match. »

Le présentateur Michel van Egmond estime au contraire qu’il est courageux de la part de Steijn de continuer à se battre pour sa chance à Feyenoord. « Je trouve aussi que cela témoigne d’un certain caractère qu’il ne l’ait pas fait. »

Steijn a marqué la semaine dernière en sortant du banc contre le FC Barcelone et s’en est montré visiblement heureux. Dimanche, contre le PEC Zwolle (victoire 0-7), le milieu de terrain a de nouveau été utilisé comme remplaçant par Giovanni van Bronckhorst, qui s’était récemment montré élogieux au sujet de l’état d’esprit de Steijn.

« Je trouve que Steijn est un grand professionnel qui répond présent quand nous avons besoin de lui. À l’heure actuelle, il n’a pas encore le nombre de minutes qu’il souhaiterait lui-même. Mais ce sont justement ce type de joueurs qui vont jouer et accumuler davantage de minutes pendant la période chargée », a déclaré l’entraîneur de Feyenoord.

« Il travaille déjà à rester en forme et à être prêt quand son moment viendra. Bien sûr, tu veux aussi de la concurrence au sein de ton équipe. La manière dont il gère cela, aussi bien dans son travail que dans son comportement, je la trouve exemplaire », se réjouit surtout Van Bronckhorst de l’apport de Steijn.