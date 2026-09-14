Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Rene van der GijpKieftJansenEgmondGijp
Rian Rosendaal

Traduit par

Van der Gijp : « Il aurait mieux fait de partir de Feyenoord »

Feyenoord

René van der Gijp pense que Sem Steijn aurait peut-être eu intérêt à quitter Feyenoord l’été dernier. Le milieu de terrain originaire de La Haye était le plus souvent titulaire la saison passée, mais depuis la trêve estivale, il est surtout remplaçant. 

« C’est quand même quelque chose », analyse Van der Gijp lundi dans KieftJansenEgmondGijp. « Tu arrives, on te nomme capitaine. Et il y a encore l’équipe des Pays-Bas avec ça. Et ensuite, tu te retrouves sur le banc et tu es considéré comme pas assez bon. »

Selon Van der Gijp, une aventure à l’étranger aurait pu être la solution pour Steijn. « En réalité, il aurait mieux fait de partir cet été et d’aller jouer dans le ventre mou au Portugal ou en France. Là où tu peux jouer chaque match. »

Le présentateur Michel van Egmond estime au contraire qu’il est courageux de la part de Steijn de continuer à se battre pour sa chance à Feyenoord. « Je trouve aussi que cela témoigne d’un certain caractère qu’il ne l’ait pas fait. »

Steijn a marqué la semaine dernière en sortant du banc contre le FC Barcelone et s’en est montré visiblement heureux. Dimanche, contre le PEC Zwolle (victoire 0-7), le milieu de terrain a de nouveau été utilisé comme remplaçant par Giovanni van Bronckhorst, qui s’était récemment montré élogieux au sujet de l’état d’esprit de Steijn.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Utrecht crest
Utrecht
UTR

« Je trouve que Steijn est un grand professionnel qui répond présent quand nous avons besoin de lui. À l’heure actuelle, il n’a pas encore le nombre de minutes qu’il souhaiterait lui-même. Mais ce sont justement ce type de joueurs qui vont jouer et accumuler davantage de minutes pendant la période chargée », a déclaré l’entraîneur de Feyenoord.

« Il travaille déjà à rester en forme et à être prêt quand son moment viendra. Bien sûr, tu veux aussi de la concurrence au sein de ton équipe. La manière dont il gère cela, aussi bien dans son travail que dans son comportement, je la trouve exemplaire », se réjouit surtout Van Bronckhorst de l’apport de Steijn.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google