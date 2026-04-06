Van der Gijp cite le club idéal pour la star du PSV, Ismael Saibari

René van der Gijp est depuis quelque temps déjà un admirateur d'Ismael Saibari. Malgré cela, l'analyste originaire de Dordrecht ne voit pas le milieu offensif du PSV rejoindre directement un club parmi les meilleurs d'Europe, comme il l'a révélé lundi dans l'émission « Vandaag Inside ».

Le présentateur Wilfred Genee veut savoir ce que le joueur du PSV va rapporter. Van der Gijp change immédiatement de sujet. « Saibari ne rejoindra pas les quatorze grands clubs européens, comme le Bayern de Munich et autres. Je ne le pense pas. Je pencherais plutôt pour le Borussia Dortmund ou un autre club. »

Van der Gijp a surtout vu le milieu de terrain briller sur la scène européenne. « Saibari a disputé quelques bons matchs en Ligue des champions. Je l’ai trouvé particulièrement bon contre le Bayern, où il a d’ailleurs marqué un superbe but. Et cet étrange Kompany le connaît bien. »

« C'est actuellement le meilleur joueur du PSV », confirme Derksen. Valentijn Driessen tient également Saibari en haute estime. « Il est tellement bon qu'il a dépassé le niveau du football néerlandais. »

Derksen fait ensuite une remarque. « J'ai toujours l'impression qu'il est un peu en surpoids. » Van der Gijp rebondit immédiatement. « Il a une tête un peu grosse, mais ça va. »

« Mais il a de la puissance et il va de l’avant. C’est tout autre chose que Veerman. C’est une autre histoire », s’enthousiasme l’ancien ailier du PSV à propos de Saibari. « À l’extérieur contre Feyenoord, il a aussi marqué un superbe but du pied gauche. »

« Et Saibari a de la chance que Kompany, qu’il connaît bien sûr, se dise : ça peut m’être utile. Car s’il en a trois au milieu de terrain au Bayern, il doit en avoir cinq au total. Qui sont tout aussi bons », devance Van der Gijp un éventuel transfert vers le Bayern.

Driessen conclut en indiquant que les joueurs néerlandais ne se verront plus verser 70 millions d'euros. « Peut-être 30 ou 35 millions d'euros. Je ne sais pas jusqu'à quand son contrat avec le PSV court. » Saibari est sous contrat à Eindhoven jusqu'à la mi-2029.