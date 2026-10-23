Van der Gijp : « Ce garçon est à cran ! Il avait évidemment de très grandes attentes concernant son transfert… »

La dispute entre Sem Steijn et Anis Hadj Moussa après la défaite 1-0 de Feyenoord face au Real Betis suscite le débat sur le plateau de Vandaag Inside. René van der Gijp et Martijn Krabbendam comprennent la frustration de Steijn, mais estiment aussi que le comportement de Hadj Moussa fait partie de son jeu.

Feyenoord s’est incliné 1-0 jeudi soir face au Real Betis, qui l’a emporté grâce à un penalty transformé par Isco. Après le coup de sifflet final, Steijn et Hadj Moussa se sont accrochés et les deux coéquipiers ont dû être séparés. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst n’a pas voulu donner à l’incident plus d’importance que nécessaire, soulignant que ce genre de tensions fait partie du football de haut niveau.

Krabbendam partage cet avis et comprend mal l’agitation autour de l’incident. « J’ai vu de vraies bagarres à Feyenoord, entre Bruno Martins Indi et Graziano Pellè, par exemple. Là, Hadj Moussa ne centre pas, Steijn est certes démarqué, et Van Bronckhorst doit presque jouer les médiateurs », déclare le journaliste de Voetbal International, qui estime que les joueurs peuvent se dire leurs quatre vérités.

Van der Gijp trouve surtout étonnant que Steijn s’agace autant du manque de vision du jeu de Hadj Moussa. « S’il y en a un à Feyenoord dont on peut s’attendre à ce qu’il ne centre pas, c’est bien lui », affirme le consultant. Wilfred Genee se demande alors pourquoi se disputer pour cela. Selon Johan Derksen, le comportement de l’Algérien s’explique simplement : « Il ne pense qu’à repiquer dans l’axe et à tirer du gauche. »

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Van der Gijp souligne lui aussi que Hadj Moussa prête à peine attention à ses coéquipiers lorsqu’il se lance dans une action individuelle. « Encore un crochet, encore un crochet, encore un tour sur lui-même. Il ne regarde même pas. Je ne crois pas qu’il l’ait vu », dit l’ancien attaquant, selon qui l’ailier se concentre avant tout sur son adversaire direct. Krabbendam souligne toutefois le revers de la médaille : « C’est aussi ce qui fait de lui le joueur qu’il est. Pour un entraîneur, c’est un joueur difficile, mais en même temps, il décide du sort des matches. »

Krabbendam comprend néanmoins très bien que Steijn puisse être irrité par les actions de son coéquipier. « Contre Telstar aussi, il était complètement démarqué à deux reprises. Une petite passe sur le côté aurait suffi, mais il ne la lui fait pas », raconte le journaliste qui suit Feyenoord, tout en soulignant que Hadj Moussa fait souvent la différence grâce à ses qualités individuelles.

Selon Van der Gijp, la situation de Steijn à Feyenoord joue sur son humeur. « Je pense que Steijn est aussi un peu à cran. Il avait de très grandes attentes après son transfert et elles ne se sont pas concrétisées », estime le consultant. Krabbendam trouve l’évolution négative de la situation du milieu de terrain étonnante, puisque Steijn était encore capitaine de Feyenoord auparavant et avait joué avec l’équipe des Pays-Bas contre la Lituanie en septembre dernier.