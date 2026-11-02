René van der Gijp est parfois effaré par le niveau de la Vriendenloterij Eredivisie. L’analyste originaire de Dordrecht espère donc que les clubs néerlandais réussiront en Europe, afin de donner malgré tout un certain prestige au football des Pays-Bas.

« Il est important que le PSV et Feyenoord réussissent en Ligue des champions, explique Van der Gijp lundi dans KieftJansenEgmondGijp. Parce que le niveau du championnat baisse tellement que les recruteurs reviennent dans leur club en disant : ça ne vaut rien. »

« Et ça se voit aussi avec des scores de 9-0 », poursuit Van der Gijp, faisant référence à la victoire 0-9 du FC Twente contre Excelsior dimanche. « Tout ça, c’est bien beau. Mais les gens qui lisent ça se demandent : qu’est-ce qui se passe dans ce championnat néerlandais ? »

L’ancien attaquant poursuit : « On ne peut masquer cela que grâce à la Ligue des champions. Si, en Italie, on dit que Feyenoord a dominé Côme. Et que le PSV bat le FC Porto. Que les journaux portugais écrivent quand même qu’on joue bien au football aux Pays-Bas. »

« Mais si ça disparaît aussi, vous verrez que les grosses sommes de 40 ou 45 millions d’euros ne seront plus au rendez-vous. Les gens se diront : qu’est-ce que ça vaut de passer le latéral gauche du Fortuna Sittard ? », prévient Van der Gijp, qui redoute des temps plus difficiles sur le plan financier aux Pays-Bas.

« L’Ajax s’est évidemment fait dépouiller à cause de cette demi-finale de Ligue des champions », conclut Van der Gijp en faisant référence à 2019, lorsque Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt ont été vendus pour plusieurs dizaines de millions d’euros après une année réussie en Europe.

Wim Kieft se mêle à la discussion. « L’Ajax a toujours vécu grâce aux joueurs issus de sa formation. Et maintenant, quelques jeunes arrivent de nouveau. Ouazane est en train de devenir un bon joueur. Mokio se débrouille bien. Et Godts était un bon joueur. »