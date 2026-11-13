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René van der Gijp ne comprend guère les discussions entre le PSV et Kevin De Bruyne. Selon le consultant de Vandaag Inside, le milieu de terrain de Naples, âgé de 35 ans, a passé ses meilleures années.

« C'est un joueur exceptionnel. Mais il a dépensé beaucoup d'énergie à Manchester City », réagit Van der Gijp à l'annonce d'une possible arrivée de De Bruyne en Vriendenloterij Eredivisie.

« L'autre gars s'en sort bien. Celui du bloc de l'Est, Perisic », intervient Johan Derksen. « Il s'en sort vraiment très bien. »

Chris Woerts, spécialiste du marketing sportif, ne partage pas l'avis de Van der Gijp. « De Bruyne a 35 ans. Il peut encore tenir le rythme au PSV. Il gagne actuellement 11,5 millions à Naples. »

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« Dans le championnat néerlandais, ces bons joueurs peuvent encore tenir le rythme. Dans un championnat sérieux, ils n'en sont plus capables », ajoute Derksen au débat sur De Bruyne et le PSV.

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Jeudi matin, les journaux néerlandais consacraient de nombreux articles à De Bruyne, après que le journaliste italien Nicolo Schira a révélé l'information depuis l'Italie tôt dans la matinée.

Après Turquie - Belgique (1-2), en Ligue des nations, un match au cours duquel De Bruyne a marqué une fois, il a été interrogé sur cet intérêt. « Quand je me suis levé ce matin, j'ai vu que beaucoup de gens m'avaient envoyé quelque chose. »

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« Pour l'instant, je suis ici et je fais simplement mon travail. Je réalise une bonne saison et je suis heureux d'être en forme pour aider l'équipe et de pouvoir jouer des matches », a-t-il conclu. « On verra bien ce qui arrivera. »

De Bruyne est sous contrat avec Naples jusqu'à la mi-2027, avec une option pour une saison supplémentaire. Transfermarkt estime sa valeur actuelle à huit millions d'euros.