Van der Gijp a été très choqué par Wouter Goes à la 13e minute de Feyenoord-AZ

René van der Gijp a regardé avec étonnement une action de Wouter Goes samedi. Le chroniqueur régulier de KieftJansenEgmondGijp a vu le défenseur de l’AZ se faire battre à la course sur l’ouverture du score précoce de Feyenoord, vainqueur 2-0.

Sur le but du 1-0 inscrit par Nacho Ferri, Goes a envoyé de la tête un long ballon venu de l’arrière sur l’attaquant de Feyenoord. Il a ensuite perdu son duel à la course avec Ferri et a vu les locaux prendre l’avantage.

« J’ai été très surpris par la façon dont Goes s’est fait distancer », commence Van der Gijp dans son analyse du défenseur de l’AZ. Wim Kieft, également présent autour de la table, fait remarquer que Goes devait se retourner. « Mais il a quand même couru quinze mètres derrière lui », rétorque l’analyste originaire de Dordrecht.

« Je pensais que Goes était plus rapide. Je me dis : se faire distancer par un attaquant qui n’est pas le plus rapide de tous, c’est quand même un peu douloureux », revient Van der Gijp sur cette séquence malheureuse pour Goes à De Kuip.

« C’est aussi d’une grande naïveté. Un ballon comme ça, il faut aussi le remettre de la tête avec force vers l’arrière, non ? », s’interroge Kieft à voix haute. « Quand on est le dernier défenseur. Ce n’était donc pas terrible. »

Goes a provoqué une échauffourée après un tacle appuyé sur Oussama Targhalline. Il a alors saisi Luciano Valente par le cou. Quelques minutes plus tard, le joueur de l’AZ a reçu un carton jaune pour une faute sur ce même Valente.

Le défenseur a été épargné par Danny Makkelie dans le temps additionnel. Goes est intervenu durement sur Targhalline, mais n’a pas reçu de deuxième carton jaune.