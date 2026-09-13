Feyenoord vise une revanche contre le PEC Zwolle après la défaite 5-1 face au FC Barcelone en Ligue des champions. Giovanni van Bronckhorst a désormais dévoilé la composition des visiteurs et modifie légèrement son onze par rapport à il y a quelques jours.

Tjark Ernst débute dans les buts à Zwolle malgré un match difficile à Barcelone. Givairo Read (à droite) et Mika Mármol (à gauche) occupent les postes de latéraux à Feyenoord. Jeremiah St. Juste et Tsuyoshi Watanabe forment la charnière centrale de la défense rotterdamoise.

Charles Vanhoutte et Gjivai Zechiël conservent une nouvelle fois une place de titulaire au milieu de terrain. Oussama Targhalline est entré en jeu mercredi contre Barcelone, et Giovanni van Bronckhorst s’en est dit satisfait.

« Nous voulions changer un peu les choses en seconde période dans le pressing, notamment avec Valente sur le côté pour être davantage dans le jeu. Oussama l’a bien fait, ce qui permettait de mettre un peu plus de pression vers l’avant. C’est une force de Targhalline », a déclaré l’entraîneur de Feyenoord vendredi en conférence de presse.

Anis Hadj Moussa occupera le flanc droit de l’attaque, avec Luciano Valente qui opérera depuis la gauche. Nacho Ferri, dont un but a été refusé contre Barcelone pour hors-jeu, sera à la pointe de l’attaque de Feyenoord à Zwolle.

Composition du PEC Zwolle : Schendelaar ; Aertssen, Graves, Viergever, Van der Haar ; Sommer, Fichtinger ; Mbayo, Velanas, Cissoko ; Kostons

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.