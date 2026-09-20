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Rian Rosendaal
Traduit par

Van Bronckhorst opte pour le Feyenoord qui a frappé très fort

Feyenoord vs Utrecht
Feyenoord
Utrecht
Eredivisie

Feyenoord affronte le FC Utrecht dimanche midi et l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst reconduit l’équipe qui s’est imposée 0-7 sur la pelouse du PEC Zwolle la semaine dernière. Le coup d’envoi à De Kuip est prévu à 12 h 15.

Tjark Ernst retrouve sa place dans les buts des Rotterdammers. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe et Mika Mármol composeront de droite à gauche la défense face au FC Utrecht.

Pas de surprise non plus au milieu de terrain du Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël et Oussama Targhalline sont de nouveau titulaires contre les visiteurs d’Utrecht, sur décision de leur entraîneur.

Anis Hadj Moussa débute sur l’aile droite, avec Nacho Ferri comme point d’appui à ses côtés. Luciano Valente évolue à partir du côté gauche et a la liberté de repiquer dans l’axe, afin de libérer de l’espace pour Mármol.

« Si vous regardez les dernières compositions, il est très clair de voir comment nous jouons avec Luciano dans un rôle libre à partir de la gauche. C’est l’équipe qui a bien performé ces dernières semaines. C’est évidemment ce que vous recherchez », a expliqué Van Bronckhorst vendredi lors d’un point presse.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Utrecht crest
Utrecht
UTR

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol ; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline ; Hadj Moussa, Ferri, Valente

Composition du FC Utrecht : Barkas ; Horemans, Didden, Panagiotou ; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagré ; Alarcón, Stepanov, Blake.

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