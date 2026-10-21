Feyenoord retrouve la Ligue des champions mercredi soir face au Real Betis, dans le cadre de la phase de ligue. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst sait quels onze joueurs débuteront à 21 h 00. Le onze de départ est exactement le même que face à Como, battu 3-2.

Tjark Ernst gardera le but de Feyenoord, avec Givairo Read à droite et Javi López à gauche aux postes de latéraux. Jeremiah St. Juste fait son retour dans l’axe de la défense aux côtés de Mike Mármol.

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline remplace Steijn, auteur de deux buts contre Telstar. Charles Vanhoutte et Gjivai Zechiël complètent l’entrejeu de Feyenoord en Espagne.

Anis Hadj Moussa occupera le poste d’ailier droit mercredi, tandis que Luciano Valente retrouve le flanc gauche. Nacho Ferri sera l’avant-centre des visiteurs dans un système à trois attaquants.

Composition du Real Betis : Valles ; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García ; Roca, Fornals ; Antony, Isco, Abde ; Parrott

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, St. Juste, Mármol, López ; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël ; Hadj Moussa, Ferri, Valente.