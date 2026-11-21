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Juste avant Feyenoord-Excelsior, Giovanni van Bronckhorst donne des nouvelles d’Anis Hadj Moussa. L’ailier manque le match de samedi soir à De Kuip en raison d’une blessure à la cheville contractée avec la sélection algérienne.

La participation de Hadj Moussa était déjà incertaine. Une heure avant le coup d’envoi, il est apparu qu’il ne serait pas titulaire. Jerayno Schaken prend sa place sur l’aile droite.

« Il va un peu mieux. Mais il n’était pas suffisamment remis pour jouer aujourd’hui. Espérons qu’il sera prêt mardi », indique Van Bronckhorst à ESPN.

L’entraîneur du Feyenoord se projette ainsi vers la reprise de la Ligue des champions. Le FC Porto se rendra mardi à De Kuip dans le cadre de la phase de ligue.

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Face à Excelsior, Van Bronckhorst choisit Reiss Nelson sur l’aile gauche, aux côtés de Schaken. Luciano Valente recule donc au milieu de terrain.

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« Avec deux véritables ailiers et Valente au milieu de terrain, nous disposons de nombreuses options offensives. Je pense que nous allons gagner avec cette équipe », déclare l’entraîneur des Rotterdamois, plein d’espoir et très élogieux envers Schaken.

« Je trouve que Schaken progresse énormément. Il est encore très jeune, mais joue avec beaucoup de maturité. Nous lui faisons confiance pour débuter aujourd’hui. »

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Van Bronckhorst sait qu’une semaine importante attend le Feyenoord. Quelques jours après le match contre Porto en Ligue des champions viendra le Klassieker face à l’Ajax.

« En Ligue des champions, nous devons aussi gagner pour conserver nos chances d’atteindre le tour suivant. Mais concentrons-nous d’abord sur le match d’aujourd’hui », conclut l’entraîneur du Feyenoord.