Ruben van Bommel pourrait jouer dimanche lors du choc à domicile face au Feyenoord. L’entraîneur du PSV, Peter Bosz, l’a indiqué lundi en conférence de presse, à la veille de la rencontre contre le FC Porto en phase de ligue de la Ligue des champions.

Absent samedi dernier lors de la défaite contre l’ADO Den Haag (2-1), Van Bommel n’a pas non plus fait le déplacement au Portugal pour le choc européen face au Porto de Francesco Farioli. Bosz se montre toutefois optimiste quant à une éventuelle participation de l’ailier contre le Feyenoord.

« Ruben a effectué la majeure partie de l’entraînement avec le groupe dimanche. Nous avons décidé qu’il n’était pas encore assez en forme pour jouer ici. Il est assurément une option pour dimanche », a déclaré Bosz en conférence de presse, selon De Telegraaf.

Guus Til, blessé à la tête contre l’ADO, semble pouvoir être rétabli à temps pour le déplacement à Porto. « Il a suivi un protocole. Il allait déjà un peu mieux dimanche. Nous avons donc décidé de l’emmener avec nous. Il va s’entraîner et, après la séance, nous déciderons s’il peut jouer », a précisé Bosz.

Le PSV a perdu ses trois derniers matches. Bosz sait donc que la rencontre de Ligue des champions de mardi s’accompagne d’une certaine pression. « Nous devons gagner. C’est ce qu’on attend du PSV. Il faut gagner, et nous n’y sommes pas parvenus à plusieurs reprises dernièrement. Pour y arriver, nous devrons être plus réguliers. »

« Contre Leipzig, nous avons dominé pendant une grande partie du match, mais nous avons aussi connu des passages moins bons. Dans ces moments-là, nous abandonnons l’initiative. Nous devons faire mieux », a analysé Bosz à propos de la défaite 1-0 subie la semaine dernière en Allemagne.

Porto s’est également incliné lors de la précédente journée de Ligue des champions. Le grand club portugais a perdu 3-2 sur la pelouse du Real Betis. Auparavant, il avait été battu 0-2 par Manchester City.