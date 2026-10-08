Stéphane Pauwels s’en prend violemment à Mark van Bommel. Selon le journaliste belge, le sélectionneur de la Belgiquen’a pas de plan tactique clair et ses changements sont très loin du compte.

Van Bommel a connu un bon départ, puisque la Belgique s’est imposée face à l’Italie et à la Turquie en Ligue des nations. Ont suivi des défaites contre la France (0-1 et 4-1), même si de l’optimisme régnait après coup au sujet du jeu proposé.

Pauwels n’y accorde aucune importance et vide son sac sur la chaîne francophone LN24. Le journaliste se montre critique envers Van Bommel et les personnes qui l’ont nommé, et ne comprend pas que son prédécesseur Rudi Garcia ait dû partir après la Coupe du monde.

« Notre grande fédération, très “flamandisée”, avec ses patrons flamands, décide de nommer un entraîneur hollandais. Il n’a remporté que le titre et la coupe avec le Royal Antwerp. On nomme donc un sélectionneur qui aurait aussi pu être à Mouscron ou à Poperinge, eux aussi l’auraient pris. Il fallait un Flamand ! », fulmine Pauwels.

Le consultant belge s’attaque ensuite aux changements de Van Bommel lors du match perdu 4-1 contre la France. « Il fait n’importe quoi. Et pourtant, on a quand même encaissé quatre buts », lance Pauwels en visant la fin de match, durant laquelle les Français ont marqué à quatre reprises.

« Van Bommel fait des changements stupides. Mais après le match, il raconte quand même qu’on a fait bonne figure contre un grand pays. Avec les précédents sélectionneurs, il y aurait déjà eu bien plus de critiques. Mais là, la fédération belge est donc tout simplement satisfaite », poursuit un Pauwels surpris.

L’équipe belge reprendra la Ligue des nations le 12 novembre face à la Turquie. Trois jours plus tard suivra la rencontre contre l’Italie.