Dans une déclaration qui a semé l'inquiétude dans les couloirs du Real Madrid, le capitaine Fede Valverde a reconnu ne pas être au sommet de sa forme physique, et ce dès son arrivée en Uruguay pour rejoindre le rassemblement de sa sélection nationale, plaçant ainsi le staff technique madrilène face à une nouvelle crise à un moment extrêmement délicat.

Le milieu de terrain uruguayen souffre de problèmes musculaires persistants depuis le Clasico face à Barcelone, où il a reconnu avoir disputé les deux derniers matchs en ressentant une gêne, au moment où le Real Madrid espère voir la trêve internationale se passer sans aucune nouvelle blessure parmi ses 18 internationaux.

L'entraîneur José Mourinho avait exprimé son inquiétude après la victoire au stade de Mestalla, mettant en garde contre le fait que plusieurs de ses joueurs souffraient d'une « fatigue extrême », avant que Valverde ne soit le premier à traduire cette inquiétude en déclarations publiques.

Le capitaine du Real Madrid est arrivé aujourd'hui à Montevideo pour rejoindre l'effectif de Diego Forlán en vue des rencontres face à l'Argentine et à la République dominicaine.

Valverde a déclaré, à la radio Sport 890, propos rapportés par Mundo Deportivo : « Je ressens encore une certaine gêne et je ne suis pas au sommet de ma forme, mais il faut rejoindre la sélection nationale, et c'est toujours formidable d'être ici. J'avais hâte de revenir et de jouer chaque jour avec mes coéquipiers. »

Les ennuis de Valverde remontent au 25 octobre dernier, lorsqu'il a été victime d'une élongation musculaire lors du match contre Barcelone au Camp Nou, ce qui l'a contraint à quitter le terrain au début de la seconde période. Depuis, il joue en étant diminué par la douleur.

Le capitaine avait manqué la précédente trêve internationale en raison de sa blessure, avant de bénéficier d'un repos lors du match contre le Racing Santander, puis d'entrer en jeu comme remplaçant face à l'AEK Athènes, pour ensuite retrouver le onze de départ face à Valence malgré une forme encore incomplète.

Dans un autre registre, Valverde a évoqué son retour au poste d'arrière droit, un poste qu'il a parfois occupé lors des saisons précédentes, et qui semble être devenu son poste de prédilection sous la direction de Mourinho.

Il a déclaré à ce sujet : « Je me prépare à jouer à n'importe quel poste que l'entraîneur me demande. Actuellement, je joue au poste d'arrière droit et je me prépare à y livrer une bonne performance et à être le meilleur à mon poste. »

Il a ajouté : « J'aime me défier chaque jour, et chercher de nouveaux défis et de nouveaux objectifs ; c'en est un, et je donnerai le meilleur de moi-même. Et si je dois jouer à un autre poste avec la sélection, je travaillerai aussi dur que possible. »

Les déclarations de Valverde placent le Real Madrid dans l'expectative : entre le désir du joueur de servir sa sélection nationale et les craintes du club de voir sa blessure s'aggraver, les prochains jours seront décisifs pour déterminer le sort du capitaine de l'équipe avant la reprise des compétitions.