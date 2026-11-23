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Dans Kick-Off de De Telegraaf, Valentijn Driessen se montre extrêmement critique envers Matthijs de Ligt. Le défenseur a affiché une grande fragilité dimanche avec Manchester United, battu 4-0 par Liverpool.

« Il commet trois énormes erreurs, franchement. On aurait dit un footballeur amateur », a déclaré Driessen, de plus en plus stupéfait dimanche devant la prestation du défenseur néerlandais de Manchester United.

Le présentateur Pim Sedee fait remarquer que De Ligt devait faire face aux attaquants extrêmement rapides de Liverpool et que Leny Yoro a reçu un carton rouge dès le début du match pour avoir fait tomber Aleksander Isak, qui filait au but.

« Il s’agit de bien juger la situation, rétorque Driessen. Même s’il y a dix Usain Bolt sur le terrain. Il faut bien juger la situation. »

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« Et De Ligt est aussi intervenu sur un ballon d’une manière très étrange, avec le pied droit. Évidemment, il s’est encore retrouvé sur les fesses. On se dit : comment est-ce possible, bon sang ? Où est donc passé le De Ligt de l’Ajax ? », se demande Driessen à voix haute.

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« Ce sont des choses très simples, poursuit Driessen dans son analyse critique de De Ligt. Quand tu vois arriver un ballon comme ça, tu peux quand même déterminer si tu dois intervenir ou le laisser passer. Mais il n’a même pas regardé. Il n’a même pas regardé. Alors De Ligt tente simplement sa chance. »

Les médias anglais se sont montrés impitoyables envers De Ligt après le match. « On se demande ce qu’il avait en tête lorsqu’il a laissé passer le ballon, permettant à Isak de filer au but, ce qui a entraîné le carton rouge », écrit le Manchester Evening News, qui attribue la note de 3 à De Ligt. « Pochettino semble l’apprécier, mais ce retour en Premier League a été douloureux. »

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Gary Neville critique lui aussi la prestation du Néerlandais. « De Ligt fait n’importe quoi. Il n’en revenait pas, mais il a déjà joué en défense centrale. »

« Il ne pouvait pas croire que Yoro n’était pas là. Yoro provoque alors un contact, ce qui est maladroit. Franchement, difficile de faire pire. Les quatre défenseurs ne pensent qu’à leurs propres tâches. Ils ont peur », a-t-on entendu sur Sky Sports.

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