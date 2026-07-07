Valentijn Driessen s'en prend sans ménagement à l'un des joueurs phares de la Coupe du monde : « Quel loser tu fais ! »

Valentijn Driessen a manifesté son agacement à l’égard de la Norvège, comme il l’a expliqué dans l’émission « Vandaag Inside Oranje ». Dimanche, les Norvégiens ont éliminé le Brésil de la Coupe du monde, mais Driessen n’a pas du tout savouré ce moment.

« J’ai évidemment apprécié ces Norvégiens », entame Johan Derksen sur une note positive. « Ils m’avaient déjà laissé une bonne impression, et ils ont confirmé leur niveau. D’ailleurs, il n’y a pas que cet attaquant (Haaland, ndlr) : ils comptent plusieurs joueurs de qualité. »

Derksen cite notamment le capitaine Martin Ødegaard, même si Driessen ne se montre guère impressionné : « Contre le Brésil, il perdait sans cesse le ballon, puis il tentait de dribbler tout le monde entre les jambes. C’est un bon joueur, mais il s’est mis en tête de passer un grand comme Neymar dans les jambes… »

« D’abord, il obtient une faute et Neymar lui dit : “D’accord, tu es un grand joueur”. Mais ensuite, il recommence », s’indigne Driessen. « Il ne faut pas faire ça ! »

Le gardien Ørjan Nyland est également pointé du doigt pour son attitude envers Neymar. Après avoir encaissé un penalty du Brésilien en fin de match, il s’est chauffé avec l’attaquant adverse.

« Ce Nyland passe toute l’année sur le banc à Séville. Il ne touche pas un ballon, il ne sait rien faire ! Et là, par hasard, il a joué le match de sa vie et il se la joue dur face à Neymar sur ce penalty », s’emporte Driessen.

Le responsable de la rubrique football du journal De Telegraaf ne mâche pas ses mots : « Je me dis : quel loser ! J’espère qu’ils se feront balayer par les Anglais, ça me ferait plaisir. »