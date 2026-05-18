Valentijn Driessen estime « incompréhensible » que Dick Schreuder ne figure pas parmi les candidats envisagés par l’Ajax pour le poste d’entraîneur. Il l’a déclaré dans le podcast « Kick-off » du journal De Telegraaf. Le directeur technique Jordi Cruijff manifesterait en effet une nette préférence pour l’actuel coach de Gérone, Míchel.

Le club cherche actuellement un successeur à l’entraîneur intérimaire Óscar García pour la saison prochaine. Vendredi, le journaliste Matteo Moretto, de Marca, a annoncé un accord verbal entre l’Ajax et Míchel.

Pour Driessen, une solution plus évidente se trouve pourtant en Eredivisie : Schreuder. Avec le NEC, il a conclu la saison à la troisième place, synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.

« Schreuder en a fait une équipe formidable, c’est la base de ce succès. Sans lui, cela n’aurait jamais été possible », assure-t-il lundi.

Mike Verweij partage cet avis : « C’est précisément là que réside la force de Schreuder. Non seulement il obtient d’excellents résultats, mais il fait aussi prendre de la valeur à l’ensemble de son effectif. Il bâtit une équipe performante tout en faisant progresser chaque joueur individuellement, ce qui les rend beaucoup plus précieux. »

Driessen conclut : « C’est pourquoi il est incompréhensible que Jordi Cruijff l’ignore totalement. Quand il ouvre son téléphone, il voit +34 », faisant référence à l’indicatif de l’Espagne. « C’est tout. Je ne comprends pas non plus. »

« Un entraîneur comme Schreuder… Quel profil pourrait mieux correspondre à l’Ajax que ce football intense et offensif qu’il prône et qu’il parvient à instaurer très rapidement dans tous les clubs qu’il dirige ? », analyse Driessen. « Il n’est pas sur la liste », précise Verweij. « Pas encore, peut-être. Mais ses récents succès pourraient faire changer d’avis les dirigeants. Je mise plutôt sur Míchel. »