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imago-sport-1085335318.jpgANP
Bart DHanis
Traduit par

Valentijn Driessen est impitoyable après Ajax-AZ : « C’est le footballeur le plus nul que je connaisse ! »

Ajax vs Alkmaar
Ajax
Alkmaar
Eredivisie

Valentijn Driessen a été effaré par Weslley Patati, a-t-il déclaré dans Kick-off, le podcast football de De Telegraaf. Le chef de la rubrique football le considère comme le joueur le plus nul qu’il connaisse.

Samedi dernier, l’Ajax s’est imposé 1-0 face à l’AZ dans sa Johan Cruyff ArenA. Tolu Arokodare a inscrit le seul but du match.

« Owen Wijndal ne m’a pas particulièrement impressionné. Offensivement, ce n’est pas le Wijndal qu’on connaissait à l’AZ. Il ne déborde plus du tout. Soit il n’en avait pas le droit, soit ce n’était pas nécessaire », commence Driessen.

Mike Verweij, qui suit l’Ajax pour De Telegraaf, lui fait alors remarquer que Wijndal a tout de même bien muselé Patati. « On ne l’a pas vu de tout le match. »

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« Non, mais Patati est aussi le joueur le plus nul que je connaisse. Il n’a pas arrêté de m’agacer », répond Driessen. « Le reste de l’AZ aussi. Cette manie de faire constamment demi-tour et de rejouer en arrière, ils l’ont vue au FC Barcelone. »

« J’ai trouvé Ajax-AZ vraiment affligeant. J’avais déjà trouvé PSV-Feyenoord affligeant, mais là, c’était vraiment du niveau de la Ligue Conférence », conclut le chef de la rubrique football.

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