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Valentijn Driessen a été profondément agacé par le comportement de Lucas Vennegoor of Hesselink lors du match de Ligue Conférence entre le SC Fribourg et le FC Twente (2-1). Dans les tout derniers instants, l’attaquant de 19 ans a tenté d’abîmer le point de penalty. Dans le podcast consacré au football Kick-off de De Telegraaf, Driessen plaide pour que ce type de comportement soit désormais sanctionné d’un carton rouge direct.

Jeudi soir, le FC Twente semblait sur le point de ramener un point de son déplacement à Fribourg, jusqu’à ce que l’arbitre Manfredas Lukjancukas accorde un penalty aux Allemands peu avant la fin. Derry Scherhant est tombé après avoir buté sur la jambe de Bart van Rooij. Une échauffourée a alors éclaté, et Vennegoor of Hesselink en a profité pour donner des coups de pied dans le point de penalty afin de l’abîmer.

Dans Kick-off, les participants sont invités à dire si le fait d’abîmer le point de penalty doit être systématiquement sanctionné d’un carton rouge.

Driessen n’a pas besoin d’une seconde pour répondre. « Un carton jaune ne mettra pas fin à ça », affirme le responsable de la rubrique football de De Telegraaf. « Certains estiment que cela vaut la peine de prendre un carton jaune. C’est tout simplement décidé à l’avance, y compris qui doit le faire. »

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Pour appuyer son propos, Driessen prend Wout Weghorst comme exemple fictif. « Wout Weghorst pourrait dire avant le match, par exemple : j’ai déjà un carton jaune, donc si ça arrive, c’est toi qui dois abîmer le point de penalty à coups de pied. »

Si Matthias Ginter a trouvé le poteau depuis les onze mètres, Niklas Beste a tout de même inscrit le but de la victoire sur le rebond. « Je dois avouer que j’ai adoré voir le ballon entrer sur le rebond », dit Driessen. « Rien que pour ça, à cause de Vennegoor of Hesselink. Quel minable ! »

Selon Driessen, les joueurs du FC Twente avaient en outre peu de raisons de se plaindre de la décision de l’arbitre. « Je n’ai pas non plus trouvé que ce penalty était injustifié. On peut tout à fait le siffler », estime le journaliste.

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« Le FC Twente a évidemment tout fait pour intimider ce joueur et toute l’équipe », poursuit Driessen. « Il y a aussi eu des bousculades, des tirages de maillot et je ne sais quoi encore, pour que Vennegoor puisse abîmer le point de penalty à coups de pied. Alors je suis tout simplement content que Drommel soit parti du mauvais côté et qu’un but ait quand même été marqué. »

Driessen est convaincu qu’une sanction plus lourde aurait immédiatement l’effet escompté. « C’est vraiment tellement triste ! C’est pourquoi je pense qu’avec un carton rouge, le problème serait réglé sur-le-champ. Vous verrez, ça ne se reproduirait vraiment plus jamais. »

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« À ce niveau, des caméras filment partout. Aucun entraîneur ni coéquipier ne te dira alors d’aller abîmer le point de penalty à coups de pied », affirme Driessen, qui refuse l’argument selon lequel ce genre d’intimidation fait partie du football. « Vous savez ce qui fait partie du football ? Quand on se procure de grosses occasions, il faut les concrétiser. C’est ce que Twente aurait dû faire, car l’équipe a bien joué pour le reste. »