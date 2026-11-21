Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Luciano Valente tire la sonnette d’alarme à Feyenoord. Le club de Rotterdam s’est incliné 2-3 samedi face à Excelsior et n’a désormais remporté aucun de ses six derniers matches.

« Nous offrons des cadeaux. Moi sur le premier but, puis il y a l’action du penalty. Nous nous mettons nous-mêmes dans cette situation et ce n’est tout simplement pas assez », déplore Valente après le match devant les caméras d’ESPN.

« Sur le premier but, nous avons commencé à construire depuis l’arrière. J’ai reçu le ballon au milieu de terrain, je n’avais aucune solution de passe et je l’ai perdu bêtement », reconnaît le milieu de Feyenoord, critique envers lui-même.

Valente a constaté avec regret que Feyenoord a montré peu de choses offensivement. « En seconde période, nous avons bien poussé, mais à ce moment-là, il est souvent déjà trop tard. Nous n’avons vraiment pas montré grand-chose. C’est inquiétant et cela ne doit pas nous arriver. »

Publicité Publicité

Le manque d’efficacité offensive pose problème depuis un certain temps déjà, souligne Valente. « Nous le disons depuis un moment, donc cela commence aussi à agacer. Nous devons vraiment nous pencher là-dessus. »

Related Topics

La domination affichée en début de saison a disparu, regrette le milieu de terrain. « Cela peut être lié à beaucoup de choses, mais quand on est mené, cela joue aussi sur la confiance. C’est difficile. »

Feyenoord compte désormais quatre points de retard sur le leader, le PSV. Le club d’Eindhoven a, lui, vécu une excellente soirée en Eredivisie en s’imposant 1-4 face au NEC.

Publicité

Un faux départ, donc, pour Feyenoord dans une semaine particulièrement difficile. Mardi, le FC Porto viendra lui rendre visite en Ligue des champions et, dimanche prochain, ce sera le Klassieker contre l’Ajax.