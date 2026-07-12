Valence négocie aux Pays-Bas un gardien de 22 ans évalué à plusieurs millions d’euros

Kayne van Oevelen pourrait bientôt découvrir LaLiga. D’après De Telegraaf, qui cite des sources espagnoles, le Valence CF a officiellement contacté le FC Volendam pour le gardien de 22 ans.

Mais Volendam ne compte pas laisser filer son gardien pour un prix modique : le club réclamerait environ deux à trois millions d’euros.

Ce prix élevé explique pourquoi le FC Twente, autre prétendant, s’est retiré de la course. Les Enschedeois cherchent pourtant un concurrent pour Lars Unnerstall (35 ans), notamment en vue de l’avenir.

Valence pourrait toutefois accepter de débourser plusieurs millions d’euros, ce qui propulserait Van Oevelen à la deuxième place du classement des ventes les plus onéreuses de l’histoire de Volendam.

Le record absolu est toujours détenu par Micky van de Ven, vendu 8,5 millions d’euros au VfL Wolfsburg. Derrière lui, Robert Molenaar avait généré 1,4 million d’euros lors de son départ pour Leeds United en 1997.

Sous contrat avec Volendam jusqu’en 2028, le gardien a disputé 64 matchs officiels pour le club de Hollande-Septentrionale, gardant ses cages inviolées à 13 reprises. La saison dernière, il a été relégué avec son équipe en Keuken Kampioen Divisie.

Valence, six fois champion d’Espagne, a terminé à la neuvième place de la dernière saison de LaLiga. Actuellement, Stole Dimitrievski, 32 ans, y occupe le poste de gardien titulaire.