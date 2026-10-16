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2001 MLS Kansas City Wizards vs Colorado RapidsHulton Archive
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Valderrama se rase le crâne à blanc, mais c’est pour une publicité : « Vous y avez cru, hein ? » VIDÉO

C. Valderrama

Carlos « El Pibe »Valderrama a surpris les amateurs de football en publiant une vidéo dans laquelle il se faisait raser la tête. La scène a suscité de nombreuses réactions, sa chevelure blonde caractéristique faisant partie de son image depuis des décennies.


Tout était faux, naturellement : après avoir publié cette vidéo truquée dans laquelle il se faisait raser la tête, le milieu de terrain colombien a partagé un nouvel enregistrement pour préciser qu’il ne s’était jamais coupé les cheveux et qu’il avait utilisé une fausse calotte chauve pour faire mouche. Il a ensuite réaffirmé qu’il était inséparable de sa chevelure blonde.


La première vidéo a été publiée alors que sa femme, Elvira Redondo, commettait le méfait. L’ancien footballeur s’y montrait satisfait de son nouveau look. Les supporters colombiens, déconcertés par son choix, l’ont moins bien pris. Pas d’inquiétude. Valderrama a ensuite révélé que tout cela faisait partie d’une stratégie publicitaire pour une marque de bière colombienne, confirmant qu’il ne se couperait les cheveux pour rien au monde.


À 65 ans, Carlos Valderrama reste l’une des grandes figures du football colombien. Son talent et sa vision du jeu ont fait de lui une figure emblématique de la sélection de son pays, avec laquelle il a disputé trois Coupes du monde : Italie 1990, États-Unis 1994 et France 1998. En club, il a porté les maillots de Montpellier, du Real Valladolid, du Deportivo Cali et de l’Atlético Junior.





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