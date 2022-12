Vahid Halilhodzic, cet international français avec qui il s'est battu !

Dans un long entretien pour So Foot, le technicien bosnien révèle en être venu aux mains avec l'un de ses joueurs.

Connu pour son caractère bien trempé, Vahid Halilhodzic a pu entretenir des relations conflictuelles avec certains de ses joueurs.





Halilhodzic-Malouda, le clash





La scène se serait déroulée en Turquie. Vahid Halilhodzic, alors à Trabzonspor, a sous ses ordres un certain Florent Malouda. L'ancien milieu offensif de l'équipe de France entretient des relations fraîches avec son entraîneur. Et n'hésite pas à assumer sa défiance.





Malouda aurait refusé d'assister à une séance vidéo tout en insultant le Bosnien, ce qui aurait mis ce dernier dans une colère mémorable, avant que les deux hommes ne s'accrochent.





"Ah, mais lui, j’ai jamais vu ça, je veux même pas en parler... J’organise une séance vidéo après le dîner, et lui me dit : « J’en ai rien à foutre d’étudier cette équipe, connard. » Ah là, j’étais... En plus, la veille, j’avais demandé au président qu’il paye un million d’euros en cash parce qu’il y avait des arriérés de salaires et si les joueurs ont des problèmes en dehors du terrain, ça nuit à leurs performances", a soufflé Vahid Halilhodzic dans un long et riche entretien accordé à So Foot.