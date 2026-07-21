Le comportement des joueurs de la sélection argentine lors de la cérémonie de remise de la Coupe du monde a suscité une vive polémique ; beaucoup y ont vu une attitude dénuée d'esprit sportif, après que la plupart des joueurs ont tourné le dos au moment du sacre de la sélection espagnole. Alors que certains estiment que les joueurs saluaient leurs supporters dans les tribunes, d'autres insistent sur le fait que le geste était prémédité.

Au milieu de cette controverse, une exception est venue briser la règle : le joueur José Manuel López a refusé de suivre la démarche de ses coéquipiers, préférant rester et regarder le capitaine Rodrigo Hernández soulever le trophée, dans un geste qui a témoigné d'un grand respect envers la sélection victorieuse et envers l'esprit sportif.

À la suite de cette attitude, les messages d'éloge et de félicitations ont afflué sur les comptes personnels de l'attaquant argentin en provenance des quatre coins du monde, en particulier du Brésil, selon ce qu'a mis en avant le journal espagnol « Marca ». Parmi les commentaires les plus marquants : « Félicitations pour ton grand esprit sportif », « Le respect et l'humilité te font gagner l'affection des gens bien plus que l'arrogance », ou encore : « Tu as été le seul à faire preuve de maturité et de respect pour le sport, tu représentes le beau visage du peuple argentin. »

Bien que López soit un nom largement méconnu dans les milieux du football européen, sa convocation dans la liste de l'Albiceleste par le sélectionneur Lionel Scaloni a constitué l'une des surprises du Mondial que la presse argentine a relayée avec le plus grand intérêt.

En revanche, López jouit d'une grande notoriété dans le football brésilien, où il évolue sous les couleurs de Palmeiras depuis 2022, en provenance du club argentin de Lanús, et avec lequel il a été sacré meilleur buteur la saison dernière. Le jeune attaquant a pris part durant le tournoi au match face à la Suisse et a contribué de manière décisive à la construction du superbe but marqué par son coéquipier Julián Álvarez.