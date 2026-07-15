« Va toucher ton salaire »… Scaloni s’en prend violemment aux arbitres du match contre l’Angleterre

La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre a été marquée par un incident controversé impliquant l’entraîneur des « Tango », Lionel Scaloni, qui a perdu son sang-froid face à l’équipe d’arbitrage.

Selon le média argentin « tyc », l’incident a éclaté dès les premières minutes de cette rencontre historique, alors que les deux équipes livraient déjà une performance intense : Lionel Messi a été victime d’une faute violente commise par un joueur anglais, sans que l’arbitre ne réagisse.

Furieux, il s’est alors adressé au quatrième arbitre en ces termes : « Fais ton travail, celui pour lequel tu es payé », une phrase que les caméras ont retransmise avec une traduction erronée, déclenchant une vive polémique sur les réseaux sociaux.

La rencontre était dirigée par l’Américain Ismail Al-Fath, 44 ans, déjà quatrième arbitre lors de la finale du Mondial 2022 remportée par l’Argentine, Il était assisté de ses compatriotes Corey Parker et Kyle Atkins, tandis que l’assistant italien Maurizio Mariani a essuyé les critiques de Scaloni.

La désignation de l’équipe arbitrale avait déjà suscité une vive polémique avant le coup d’envoi, la presse anglaise mettant en doute l’impartialité d’Al-Fath, celui-ci ayant officié plusieurs matchs de l’Inter Miami, le club de Messi en Major League Soccer.

Avant la rencontre, le Daily Mail avait titré : « Messi bénéficie de son arbitre préféré en demi-finale de la Coupe du monde », tandis que le Sun avait averti la sélection anglaise de la nécessité de « garder son sang-froid » face à ce qu’il qualifiait de « manœuvres sournoises » de l’Argentine et de l’équipe arbitrale.