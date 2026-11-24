Comment regarder Uruguay U17 - France U17 avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 25 nov. 2026 - 08:30

L’Uruguay U17 affronte la France U17 dans le groupe D de la Coupe du monde U17. Les deux premières équipes du classement se retrouvent face à face. Le lieu du match n’a pas encore été confirmé.

L’Uruguay arrive en pleine forme. Après une victoire 3-2 contre l’Arabie saoudite U17, il a battu Haïti U17 4-1 lors de sa dernière sortie et occupe la tête du groupe.

La France est deuxième, mais son élan s’est essoufflé. Les Bleuets ont perdu 1-0 contre l’Arabie saoudite U17 lors de leur dernier match, après avoir entamé le tournoi par une victoire 3-1 face à Haïti U17.

Ce premier résultat avait montré les qualités offensives de la France. Avant la Coupe du monde, elle avait battu l’Arménie U17 4-0 et le Luxembourg U17 3-0 lors des éliminatoires du Championnat d’Europe, mais avait perdu 1-0 contre l’Italie U17 dans cette même campagne.

Les deux victoires de l’Uruguay dans ce tournoi ont été riches en buts. Il en a inscrit sept et encaissé trois sur ces deux rencontres, ce qui offre à la France une défense à mettre à l’épreuve.

Pour la France, c’est l’occasion de réagir à la défaite contre l’Arabie saoudite et de réduire l’écart avec le leader du groupe. L’Uruguay peut, lui, consolider sa première place.

Voici comment suivre le match, notamment à la télévision et en streaming.

Les informations officielles sur la diffusion d’Uruguay U17 - France U17 ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les options de streaming seront précisées une fois les détenteurs des droits confirmés.

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