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Le Paris Saint-Germain a annoncé qu'un de ses joueurs phares souffrait d'une rupture du ligament croisé.

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Le Paris Saint-Germain a indiqué, dans un communiqué publié sur son site officiel : « Désiré Doué a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de son équipe face à Nice, disputé ce samedi en Ligue 1. Le joueur doit être opéré avant la fin du mois. »

Doué est l'un des plus grands talents français à s'être imposés sur la scène européenne ces derniers temps. Jeune espoir au Stade Rennais, il est devenu un élément influent du projet du Paris Saint-Germain, qui l'a recruté à l'été 2024 dans une opération témoignant de la grande confiance du club parisien en ses qualités techniques et en son potentiel.

Selon les statistiques d'Opta, Doué a disputé 121 matchs de Ligue 1 au cours de sa carrière, pour 22 buts et 16 passes décisives. Il a également pris part à 10 rencontres du championnat lors de la saison en cours, 2026-2027, soit 571 minutes de jeu, durant lesquelles il a marqué deux buts et délivré une passe décisive.

La saison dernière, le joueur avait disputé 23 matchs de championnat, pour 7 buts et 4 passes décisives.

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L'importance de Doué ne se limite pas à son rendement en club : il est devenu l'un des joueurs sur lesquels l'équipe de France compte pour l'avenir, grâce à sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, que ce soit sur les ailes ou dans l'axe, mais aussi grâce à des qualités individuelles remarquables et à sa vitesse de déplacement, avec et sans ballon.

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Le joueur avait livré des prestations remarquables la saison dernière et contribué aux succès européens du Paris Saint-Germain, notamment aux victoires en Ligue des champions lors de deux saisons consécutives. Il s'est ainsi fait une place de choix dans les plans de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui mise sur la polyvalence de ses joueurs et leur capacité à permuter en attaque au cours des matchs.

Doué avait été le héros de la finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan en mai 2025, en signant un doublé lors de la victoire 5-0 à Munich. Il avait également inscrit le but décisif pour le titre de champion face à Angers.

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Ce coup dur place le staff technique du Paris Saint-Germain face à un défi supplémentaire, d'autant que l'équipe souffre déjà d'absences importantes en attaque, privée du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, blessé au genou lors du match contre le FC Barcelone en octobre dernier.

Dans ce contexte, le club parisien s'apprête à se montrer très actif lors du mercato d'hiver, qui ouvrira en janvier prochain, afin de compenser l'absence de ses deux stars offensives.

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À noter que Doué avait souffert la saison dernière de deux blessures musculaires qui l'avaient tenu éloigné des terrains pendant environ 79 jours, mais la blessure actuelle est la plus grave de sa carrière.