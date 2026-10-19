Gary Neville, légende de Manchester United, insiste sur le fait qu'une « violente dispute » a éclaté dans le vestiaire de son ancien club à la suite des réactions furieuses du duo de Manchester United, Lisandro Martinez et Amad Diallo.

Martinez (28 ans) et Amad (24 ans) ont fait la une des journaux après la défaite de Manchester United en Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid mardi dernier, avec deux déclarations rageuses.

Le défenseur a critiqué la direction de Manchester United devant la caméra en raison du manque d'investissement lors du mercato estival, et il a ensuite été sanctionné d'une amende par le club.

Peu après la diffusion du discours enflammé de Martinez, Amad a écrit sur son compte vérifié Snapchat : « Quelle honte, je ne trouve pas les mots. »

L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a semblé laisser entendre que la réaction de l'attaquant ivoirien était une marque de solidarité envers Martinez.

Cependant, la légende de Manchester United Neville, âgé de 51 ans, insiste sur le fait que la publication d'Amad était adressée à l'international argentin, selon le quotidien anglais «The Sun ».

L'éminent analyste sportif estime que cela a conduit à un différend entre les deux coéquipiers, ainsi qu'à une réunion dans le vestiaire avec l'ensemble des joueurs.

Neville insiste sur le fait que cela « ne peut être qu'une bonne chose » pour Carrick, âgé de 45 ans, car cela a aidé l'équipe à forger du caractère, ce qui s'est manifesté lors du match nul 1-1 dimanche face à Leeds à Elland Road.

Neville a déclaré à la chaîne « Sky Sports » : « Aujourd'hui n'est qu'une première étape, mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter par l'optimisme. »

Il a poursuivi : « Je pense que le vestiaire a été le théâtre d'une vive discussion, et ils ont même tenu une réunion. C'est certain à 100 %. Il est impossible qu'ils n'aient pas abordé la question Martinez. »

Il a ajouté : « Si vous repensez à la publication d'Amad Diallo sur Snapchat : "Tu es une honte dans tous les sens du terme !", vous verrez qu'il s'adresse à son coéquipier, il est donc évident qu'ils échangent des insultes. Martinez est sorti de ses gonds, et Amad aussi. »

Il a conclu : « C'est peut-être là le tournant. Lisandro Martinez a peut-être prononcé le meilleur discours de motivation de toute sa carrière à Manchester United mardi soir, il leur a peut-être rendu service. »



