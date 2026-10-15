La Fédération bulgare de football (BFU) a infligé une suspension de deux ans à Alexander Stoyanov. Le gardien de quinze ans, qui évolue chez les jeunes du Lokomotiv Gorna Oryahovitsa, club de deuxième division bulgare, a violemment agressé l’arbitre Vladimir Velev. Il écope ainsi de la sanction la plus lourde possible pour quelqu’un de son âge.

Les images montrent Stoyanov dépasser les bornes juste après la fin du match contre Sofia Club Nacional : il donne un coup de pied dans le dos de Velev par-derrière. Il frappe ensuite l’arbitre plusieurs fois à la tête, avant de lui donner un nouveau coup de pied dans le dos. Un coéquipier finit par l’éloigner.

Le Lokomotiv, qui a perdu le match 3-0, était furieux de plusieurs décisions de Velev qu’il jugeait erronées. Le refus d’accorder un penalty a notamment suscité une vive incompréhension, tandis que l’entraîneur principal Marin Baychev a été expulsé. Après le coup de sifflet final, Stoyanov a perdu son sang-froid et s’est précipité sur Velev.

L’association bulgare des arbitres a réagi avec colère, réclamant une suspension à vie pour Stoyanov. Les médias bulgares estimaient qu’une telle sanction était probable, malgré les limites disciplinaires imposées par la BFU dans le cas d’un joueur de quinze ans.

La suspension à vie n’a finalement pas été prononcée, mais Stoyanov a tout de même écopé de la sanction maximale, fixée à deux ans. L’entraîneur adjoint du Lokomotiv a, par ailleurs, été suspendu pour deux matches et condamné à une amende de 387,50 euros pour « propos insultants ».

Les coéquipiers de Stoyanov, Svilen Veselinov et Stefan Chukurliev, qui ont également reçu un carton rouge pour leur rôle dans l’échauffourée ayant suivi cette grave agression, ont eux aussi été suspendus pour deux matches.



