Une victoire écrasante... Barcelone écrase le Real Madrid 12-0 en Ligue des champions féminine

Le FC Barcelone féminin a imposé sa domination absolue sur le Clásico européen, après avoir infligé un six-zéro au Real Madrid jeudi soir, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions, s'assurant ainsi une place en demi-finale avec un score cumulé écrasant (12-2).

Cette victoire s'inscrit dans la continuité de la domination de l'équipe catalane, qui avait déjà mis un pied en demi-finale dès le match aller à Madrid, remporté 6-2, avant de confirmer sa supériorité historique par une nouvelle performance écrasante à domicile.

Contrairement au suspense et à l'équilibre qui caractérisent les confrontations masculines, les derbies du « Clásico » féminin prennent désormais une tournure à sens unique, Barcelone continuant d'imposer sa domination avec des écarts de buts considérables face à son rival traditionnel.

L'événement ne s'est pas limité au terrain, mais s'est étendu aux tribunes, puisque le stade « Spotify Camp Nou » a enregistré une affluence record de 60 067 spectateurs, un spectacle sans précédent cette saison, surpassant même les matchs de l'équipe masculine première.

Grâce à cette victoire historique, Barcelone poursuit son parcours européen avec confiance vers le titre, et donnera rendez-vous au Bayern Munich en demi-finale les 25 avril et 2 mai, dans un nouveau test pour les ambitions du club catalan.

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