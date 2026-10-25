L'Allemand Florian Wirtz, joueur de Liverpool, a vécu une soirée frustrante lors de la confrontation face à Brighton, après s'être vu refuser un but inscrit à son nom en Premier League anglaise, avant de quitter le terrain sur blessure en seconde période d'un match qui s'est achevé sur une victoire des Reds deux buts à zéro, dans le cadre de la Premier League.

Le journal allemand « Bild » a rapporté que Wirtz a cru avoir marqué son premier but en championnat cette saison à la 17e minute, après avoir décoché une frappe puissante à la suite d'un mauvais dégagement, mais le but a été comptabilisé comme un but contre son camp au nom de Pascal Groß, joueur de Brighton, après que sa touche a dévié la trajectoire du ballon, qui serait probablement passé loin du cadre sans son intervention.

Les déboires de Wirtz ne se sont pas arrêtés à la perte de l'occasion d'inscrire son premier but, puisqu'il a été victime d'une blessure à la 59e minute, après un tacle sur Ayari en dehors de la surface de réparation, et il a semblé souffrir d'une entorse à la cheville droite.

Le joueur a tenté de poursuivre le match après avoir reçu des soins, mais il n'a pas pu continuer à jouer, poussant l'entraîneur Andoni Iraola à le remplacer à la 65e minute.

Wirtz avait retrouvé une partie de son niveau ces derniers temps, après avoir marqué un but lors de la palpitante victoire contre Villarreal sur le score de 4-3 en Ligue des champions en milieu de semaine, ce qui avait renforcé ses espoirs de continuer à briller sous le maillot de Liverpool, avant que la confrontation face à Brighton ne se solde par un résultat décevant sur le plan personnel.

En revanche, Brighton a souffert du gâchis des occasions, notamment par l'intermédiaire d'Ayari, qui a manqué plusieurs tentatives dangereuses, dont une occasion passée à côté du but et une autre repoussée par le poteau, tandis que Liverpool a profité des erreurs de son adversaire et a ajouté un but par l'intermédiaire d'Alexander Isak à la 21e minute, après avoir exploité un ballon renvoyé à la suite d'une erreur défensive.

Avec cette victoire, Liverpool a récolté trois points importants pour réduire l'écart avec Brighton à un seul point au classement, tandis que l'état de santé de Wirtz demeure une source de préoccupation, dans l'attente de connaître la gravité de la blessure et la date de son retour sur les terrains.