Une vedette de l'Ajax refuse d'accorder une interview à ESPN après la défaite humiliante contre Twente

Wout Weghorst n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras d'ESPN samedi soir, comme l'a déclaré Wouter Bouwman en direct à la télévision dans l'émission « De Eretribune ».

L'attaquant de l'Ajax a marqué le but égalisateur sur une passe de Mika Godts lors de la défaite 1-2 contre le FC Twente, mais a été remplacé peu après la mi-temps. Il a été remplacé par Don-Angelo Konadu.





Lors de son remplacement, il était visiblement agacé de devoir quitter le terrain. Lorsqu'il est arrivé sur la touche, il a refusé de serrer la main de l'entraîneur par intérim Óscar García.

À l'issue du match, Cristian Willaert a voulu interviewer Weghorst, mais l'international néerlandais a refusé.

« Weghorst ne veut pas passer devant notre caméra », a déclaré Bouwman à ce sujet. Le capitaine Steven Berghuis a quant à lui répondu aux questions de Willaert. Il s’est montré très clair sur le jeu de l’Ajax.

« Ce n'était tout simplement pas assez bon aujourd'hui. Le plan était là, les occasions étaient là, mais nous n'avons pas su les saisir. Dans ce cas, on ne mérite tout simplement pas de gagner. Le FC Twente a été meilleur que nous. Surtout en deuxième mi-temps. »