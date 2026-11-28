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Un incident particulièrement insolite s'est produit en Pologne. Lors du match de troisième division entre Stal Stalowa Wola et l'équipe réserve du Legia Varsovie, un spectateur est entré sur le terrain en trottinette électrique.

L'incident s'est produit vendredi soir, dans le temps additionnel, alors que l'équipe à domicile menait 3-2. Sur les images télévisées, on voit un homme traverser la pelouse en trottinette électrique, apparemment sans être inquiété. Le match a dû être interrompu pendant que les agents de sécurité tentaient de l'intercepter.

« Nous assistons à des scènes très inhabituelles sur la pelouse de Stalowa Wola. Je me demande comment interpréter cela. Il me semble qu'il s'agit de l'intrusion d'un supporter comme je n'en ai jamais vu, avec une trottinette électrique. Une telle chose ne s'était sans doute jamais produite », a déclaré Adam Delimat sur PZPN+, lui aussi très surpris.

Heureusement, le match a pu reprendre après que les autorités ont fait sortir l'intrus du terrain. On ignorait toutefois si le spectateur avait ensuite été arrêté. Les images télévisées n'ont pas montré comment l'homme avait quitté la pelouse. Aucune information précise n'était non plus disponible dans l'immédiat sur les éventuelles conséquences pour l'intrus.

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Sur le plan sportif, Stal Stalowa Wola s'est imposé 3-2. Le Legia menait encore 2-0 à la pause, mais les buts de Maciej Sliwa, Jakub Jelen et Maksymilian Hebel ont renversé la rencontre en faveur de l'équipe à domicile.