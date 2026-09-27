Le Real Madrid souffre de nouveau des blessures : le club compte le même nombre de joueurs absents à ce stade de la saison que l'an dernier, six joueurs de la Maison Blanche suivant actuellement un traitement.

Limiter les blessures était l'un des objectifs du Real Madrid pour retrouver sa compétitivité, les problèmes physiques ayant constitué une source de tension au sein du club, frustré par les 60 blessures accumulées par l'équipe la saison passée, selon le journal espagnol « Marca ».

Seuls Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz et Fran Garcia ont échappé aux blessures. Les autres, eux, ont été absents à des degrés divers, faisant de cette saison une saison marquée par les forfaits : sur quatre mois, sept joueurs ont été touchés, et le nombre a atteint son pic en novembre en montant à onze joueurs.

Mais il semble que la crise soit sans fin, la trêve internationale ayant été néfaste, et l'entraîneur José Mourinho doit actuellement composer avec l'absence de six joueurs : Rodrygo, Militão, Mendy, Mbappé, Valverde et Konaté.

Au total, le Real Madrid a accumulé 9 blessures jusqu'à présent cette saison, soit le même nombre de blessures qu'à la même période l'an dernier, faisant de la crise des blessures un fléau sans fin au sein de la Maison Blanche.

Il convient de rappeler que Mourinho a déjà été contraint d'aborder les cinq premiers matches avec sept joueurs absents à chaque rencontre.

Le Real Madrid reprend l'entraînement demain lundi après une pause d'une semaine, et se retrouve dans une situation difficile jusqu'au retour des joueurs sélectionnés en équipe nationale.

Mourinho ne disposera que de six joueurs de l'équipe première au cours des prochains jours : Courtois, Lunin, Carreras, Rüdiger, Asensio et Tchouaméni.

Et aucun attaquant ne figure parmi les joueurs disponibles. Le reste se compose de six blessés et de 14 partis avec leurs sélections nationales, dont Thiago Pitarch, qui a rejoint l'équipe d'Espagne des moins de 20 ans après avoir participé hier à un match avec le Real Madrid Castilla.

Une trêve maudite

Ainsi, Mourinho ne peut pas faire grand-chose durant cette période pour améliorer les performances de l'équipe ou travailler sur des aspects précis. L'entraîneur va simplement se concentrer sur la mise en jambes des joueurs disponibles et sur l'intégration de joueurs de l'équipe des jeunes à leurs côtés afin de compléter les prochaines séances d'entraînement.

À cela s'ajoute son souhait que le « virus FIFA » ne touche pas davantage ses joueurs, après une trêve marquée par les blessures de Konaté et surtout de Mbappé, le tout survenant après la blessure de Valverde lors du derby avant la trêve internationale.

Il est vrai que les trois derniers problèmes physiques ne semblent pas très graves ; en réalité, aucun des trois joueurs (Valverde, Mbappé et Konaté) n'a été écarté du match face à Villarreal le 10 octobre.

Le retour de Militão

Il semble par ailleurs qu'il y ait de bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie, avec le retour probable de Militão à l'entraînement avec le club madrilène : le Brésilien pourrait commencer à réintégrer partiellement l'équipe dès demain.

Comme l'a indiqué le journal Marca, le défenseur central a récemment rendu visite au médecin qui l'avait opéré d'une grave blessure au tendon subie en avril dernier, et ce dernier lui a donné le feu vert pour reprendre l'entraînement avec l'équipe, en guise de dernière étape vers un rétablissement complet. Son retour dépendra désormais de ses progrès à l'entraînement avec ses coéquipiers et du temps dont il aura besoin pour atteindre le sommet de sa forme physique, mais il est attendu en octobre.



