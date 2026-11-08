Une très lourde sanction attend De Graafschap pour ne pas s’être présenté à Arnhem : voici ce que prévoit le règlement de la KNVB

De Graafschap risque une lourde sanction après l’annulation définitive de son match face à Vitesse. Selon le règlement de la KNVB, un retrait de points n’est même pas exclu.

Dimanche matin, des supporters de De Graafschap ont bloqué le bus de leur propre club. Les joueurs n’ont ainsi pas pu partir pour le Gelredome, où ils devaient disputer leur match de Keuken Kampioen Divisie contre Vitesse.

Le match a été définitivement annulé à 12 h 15. De nombreux supporters de Vitesse étaient déjà présents au Gelredome. Ils ont dû rentrer chez eux, déçus.

Les supporters de De Graafschap ont bloqué le bus parce qu’ils n’étaient eux-mêmes pas autorisés à entrer au Gelredome, une décision prise tard samedi soir par l’instance tripartite locale d’Arnhem.

Cette instance craignait de nouveaux troubles et estimait par conséquent qu’il n’était pas raisonnable d’autoriser la venue des supporters visiteurs. « Les autorités locales craignent une perturbation, potentiellement grave, de l’ordre public et de la sécurité, tant autour du stade qu’à l’intérieur », a écrit Vitesse.

Voetbalzone a consulté le règlement de la KNVB et y a lu ceci : « Si un club arrive en retard en raison d’une mauvaise planification ou d’une négligence (comportement fautif), il s’expose à de lourdes sanctions de la part de la commission de discipline de la KNVB. »

« Une amende : le club risque une importante amende officielle pour avoir jeté le discrédit sur la compétition et enfreint le règlement. »

« Des demandes d’indemnisation : les matches étant diffusés en direct, les retransmissions télévisées sont soumises à des horaires stricts. Un club qui arrive en retard par sa faute peut être tenu responsable de la perte de recettes télévisuelles ou des frais supplémentaires engagés par le club recevant. »

« Un retrait de points ou une défaite sur tapis vert : si un club ne se présente pas du tout sans raison valable ou refuse de jouer, cela se traduit par une défaite 3-0 sur tapis vert et, souvent, par un retrait de points au classement. »

La KNVB a indiqué dans un communiqué que la situation serait examinée lundi par la direction du championnat. Une décision sur les conséquences et une nouvelle date pour le match seront ensuite annoncées.