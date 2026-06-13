Une technologie à l'américaine… Ancelotti sort une arme innovante avant d’affronter le Maroc

L’Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a commencé à appliquer de nouvelles idées au sein du camp de la Seleção en prévision de la Coupe du monde 2026, une démarche qui souligne sa volonté d’exploiter chaque détail pouvant faire la différence lors des grands rendez-vous.

La Seleção affrontera le Maroc dimanche matin pour le compte de la première journée du groupe C, qui comprend également Haïti et l’Écosse.

Selon le journal espagnol Marca, un détail a retenu l’attention lors des séances d’entraînement : plusieurs joueurs, dont Marquinhos et Gabriel Magalhães, portaient des bracelets noirs, bien plus qu’un simple accessoire.

Ces accessoires intègrent une fenêtre transparente renfermant des fiches résumant les consignes spécifiques aux coups de pied arrêtés : mouvements, rôles individuels et options alternatives. Un dispositif qui permet aux joueurs de vérifier instantanément les consignes sur le terrain, sans devoir attendre les indications du staff technique.

Une idée inspirée de la ligue américaine

Ce dispositif s’inspire d’une pratique ancienne du football américain, où les coordinateurs offensifs de la NFL utilisent des cartes similaires pour consulter schémas et consignes pendant les matchs.

Ancelotti, qui voit dans cette astuce un moyen d’optimiser l’efficacité des coups de pied arrêtés – un secteur clé selon lui –, a donc décidé de l’importer sur les terrains de football.

Les coups de pied arrêtés : une priorité

Juste avant d’affronter le Maroc, match d’ouverture du Brésil dans la Coupe du monde, le technicien italien a rappelé que l’efficacité offensive primait sur la simple possession du ballon.

« La possession est importante, mais la statistique la plus significative reste le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés », a-t-il martelé.

Il manifeste un intérêt particulier pour l’amélioration des performances de son équipe sur les coups de pied arrêtés, convaincu que cet aspect peut faire la différence dans les grandes compétitions.

Il précise : « Environ 30 % des buts sont marqués sur coups de pied arrêtés, nous devons donc rester extrêmement concentrés. Nous avons travaillé là-dessus ces derniers jours car nous disposons de joueurs exceptionnels dans les duels aériens et de spécialistes capables d’effectuer des centres précis. »

Exploiter les points forts du Brésil

Ancelotti s’appuie sur plusieurs atouts : des défenseurs imposants dans les airs et des spécialistes du centre précis.

L’entraîneur italien entend transformer ces atouts individuels en une arme collective afin de permettre à la Seleção de briller au Mondial et de conquérir une sixième étoile.